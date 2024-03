Spoločnosť Henkel Slovensko oficiálne otvorila svoje nové sídlo v budove The Mill

20.3.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť Henkel Slovensko pôsobí na Slovensku už od roku 1991 a z pôvodných 30 zamestnancov narástla na takmer 2 000. Oficiálne sídlo spoločnosti bolo doteraz v budove na Záhradníckej ulici v Bratislave. Väčšina zamestnancov, ktorí pracujú pre najväčší hub Global Business Solutions, sídli v budove BBC 1 Plus na Plynárenskej a presťahujú sa do budovy The Mill na Mlynských nivách do roku 2026. "Keď sme začali s hľadaním nového sídla spoločnosti, mali sme jasnú víziu, že v budúcnosti budú všetci zamestnanci Henkel Slovensko pracovať pod jednou strechou, čo nám pôvodné priestory neumožňovali. The Mill nám poskytuje dostatočnú flexibilitu do budúcna a už teraz všetci pracujú v moderných kanceláriách, ktoré sú od seba vzdialené len pár krokov," vysvetľuje Christian Schulz, prezident spoločnosti Henkel Slovensko a riaditeľ GBS+ Bratislava.Kancelárie Henkel Slovensko spĺňajú všetky požiadavky hybridného spôsobu práce, ktorý spoločnosť zaviedla v rámci koncepcie Smart Work po pandémii. Zamestnanci pracujú čiastočne z domu a čas v kancelárii využívajú najmä na osobné stretnutia, workshopy, brainstormingy a spoločnú tvorivú prácu. Kancelárie v budove The Mill podporujú kolaboráciu prostredníctvom rôznorodých priestorov, ako sú napríklad zasadačky, fokusové miestnosti a projektové aj neformálne zóny, ako aj prostredníctvom najmodernejších technológií na podporu virtuálnych stretnutí.Výber budovy The Mill ako nového sídla spoločnosti nie je náhodný. Developer projektu, spoločnosť Immocap, si dala záležať na moderných kancelárskych priestoroch najvyššieho štandardu, ktoré už teraz nesú titul Najlepšia kancelárska budova roka v prestížnej súťaži CIJ Awards 2023. Vedenie spoločnosti Henkel Slovensko pri výbere prihliadalo aj na ekologické aspekty budovy, pretože udržateľnosť je jedným zo strategických pilierov spoločnosti, a to nielen v samotných produktoch, ale aj v pracovnom prostredí. The Mill sa vďaka ekologickému certifikátu LEED Gold radí medzi zelené budovy najvyššej kvality. "Udržateľnosť v našich kanceláriách je pre nás dôležitá v mnohých aspektoch, ako napríklad použitie udržateľných materiálov a inteligentných energeticky úsporných technológií. Dôležité je aj vynikajúce zázemie pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, alebo dobrá dostupnosť verejnej dopravy. Na základe komunikovaných plánov mesta Bratislavy očakávame, že táto dostupnosť sa v budúcnosti ešte zlepší vďaka električkovej trati, ktorá bude súčasťou bulváru Mlynské nivy," dopĺňa Christian Schulz.Na udržateľnosť myslel manažment firmy aj pri zariaďovaní kancelárií a do nových priestorov presťahoval funkčný nábytok z pôvodného sídla firmy. Získal tak druhý život a minimalizovalo sa tiež množstvo odpadu pri sťahovaní. Doplnili ho ale aj nové kúsky, ktoré podporujú kolaboráciu a ktoré sú v súlade s najnovšími trendmi ergonómie. Všetky pracovné stoly sú výškovo polohovateľné a umožňujú aj prácu v stoji. Priestor dotvára moderný mobiliár, flexibilné prvky na spontánne stretnutia, zvukotesné telefónne búdky či pohodlné sedenia na neformálnejšiu interakciu. "V našich kanceláriách sa nám osvedčil tzv. Activity Based Working koncept. ABW dáva ľuďom slobodu vybrať si, kde a ako budú pracovať, v závislosti od toho, čo práve robia. Ponúka rôznorodé moduly pracovného priestoru určené pre tímy, ako aj pre jednotlivcov na podporu produktivity," vysvetľuje Christian Schulz.Sťahovaniu predchádzal takmer ročný proces a komunikačná kampaň pre zamestnancov, ktorá ich informovala o celom procese aj možnostiach budovy. "Za viac ako 30 rokov nášho pôsobenia sme sa rozrástli na zamestnávateľa významnej veľkosti. Aktuálne zamestnávame už 4 generácie zamestnancov, čo znamená, že každý má iné nároky a predstavu, ako skĺbiť prácu so súkromným životom. Verím, že flexibilita, ktorú poskytujeme, podporuje mnohých našich zamestnancov. Rodičia s malými deťmi tiež oceňujú jedinečný benefit firemnej škôlky priamo v priestoroch budovy The Mill," uzatvára Christian Schulz.Informačný servis