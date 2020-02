Spoločnosť Henkel Slovensko patrí medzi Najzamestnávateľov aj za rok 2019

Výsledky hlasovania potvrdzujú spokojnosť zamestnancov

5.2.2020 (Webnoviny.sk) -Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 189 spoločností v 9 kategóriách. O víťazoch rozhodovala široká verejnosť a hlasy odovzdalo vyše 36 000 respondentov.Výsledky hlasovania verejnosti o najatraktívnejších zamestnávateľov Slovenska 2019 boli vyhlásené počas galavečera koncom januára v bratislavskej Starej tržnici. Ocenenie pre Henkel Slovensko prevzal prezident spoločnosti a riaditeľ bratislavského Centra zdieľaných služieb Bratislava Christian Schulz."Sme veľmi hrdí na to, že sme už tretí rok po sebe získali ocenenie Najzamestnávateľ v kategórií Centier zdieľaných služieb a patríme medzi najlepších zamestnávateľov na Slovensku. Je to krásny pocit a dôkaz dobre vykonanej práce pre všetkých nás v Henkel Slovensko. Moje veľké poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom a podporovateľom, ktorí za nás hlasovali. Neustále pracujeme na vylepšovaní možností, ktoré podporujú zamestnancov v ich kariérnom rozvoji, načúvame ich hlasu a implementujeme ich vlastné nápady. Vyzerá to, že je to správny prístup, ktorý sa nám opláca. Ďakujem všetkým za všetko úsilie, ktoré vkladáte do svojej práce,” povedal na margo ocenenia prezident spoločnosti Christian Schulz.Anketa Najzamestnávateľ umožňuje verejnosti hlasovať za spoločnosti, ktoré sú schopné prilákať najlepších ľudí na Slovensku prostredníctvom férového prístupu k zamestnancom a pracovného prostredia, ktoré vytvárajú. Najčastejšie uvádzanými dôvodmi hlasujúcej verejnosti v 8. ročníku súťaže boli atribúty ako kvalitné služby a produkty, silná a známa značka, dobré meno spoločnosti, príjemné pracovné prostredie a kolektív i ľudia. V kategórii Centrá zdieľaných služieb sa na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť IBM a bronzové miesto si odniesla spoločnosť DELL.Spoločnosť Henkel Slovensko v uplynulom roku ako odozvu na zamestnanecké podnety implementovala nové benefity, ako napríklad masáže na pracovisku, mesačné finančné poradenstvo, odkúpenie počítačovej techniky či možnosť využiť nevyčerpaný rekreačný poukaz ako alternatívu k 3. dôchodkovému pilieru. Okrem širokej škály benefitov či extra dní voľna bez ohľadu na vek môžu zamestnanci využívať aj materskú škôlku či Henkel shop priamo na pracovisku. Spoločnosť má taktiež dlhoročnú tradíciu aktivít spoločenskej zodpovednosti a firemného dobrovoľníctva. V roku 2018 bola ocenená cenou Senior friendly za aktívnu pomoc seniorom vo viacerých oblastiach života. Spoločnosť v rámci iniciatívy "Sklad v núdzi" celoročne v spolupráci so samosprávami miest a obcí posiela produkty s ukončenou distribúciou do sociálne znevýhodnených prostredí pomáhajúcich seniorom. Zamestnanci v iniciatíve "Shoe box" plnia drobné želania seniorov darčekmi, ktoré sa zmestia do krabice vo veľkosti krabice od topánok a len za minulý rok splnili priania 299 seniorov. V rámci dobrovoľníckeho strategického programu Henkel helps, zameraného na pomoc seniorom a odbúravanie medzigeneračnej priepasti, svoj voľný čas venujú rôznorodým aktivitám so seniormi v oblasti umenia a tvorivých dielní, cestovateľských klubov, prechádzok, manuálnej pomoci či návšteve seniorských domovov.Slovenská pobočka firmy Henkel vznikla na Slovensku už v roku 1991 a dnes zamestnáva viac ako 1 900 ľudí. Z toho 1 848 pracuje v bratislavskom Centre zdieľaných služieb (SSC), ktoré od svojho vzniku v roku 2006 narástlo na celosvetovo najväčšie SSC v rámci skupiny Henkel. SSC Bratislava poskytuje odborné služby dcérskym spoločnostiam Henklu na všetkých kontinentoch.Pre kompletné výsledky ankety vo všetkých kategóriách kliknite SEM Inzercia