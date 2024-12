Spoločnosť Henkel Slovensko prispela k zlepšeniu podmienok na detských oddeleniach nemocníc

Pomoc má spoločnosť Henkel Slovensko vo svojej DNA

O zlepšenie podmienok pre deti v nemocniciach sa usilujú značky Fa a Schauma už 8. rok. Na jeseň pravidelne organizujú charitatívnu akciu, do ktorej sa môžu zapojiť zákazníci drogérie Teta po celom Slovensku. Stačí, ak si v období od októbra do začiatku decembra zakúpia produkty značiek Schauma alebo Fa a spoločnosť Henkel Slovensko venuje za každý predaný výrobok 10 centov deťom v núdzi. Tento rok sa jej podarilo nazbierať sumu 12 000 eur a rovnomerne ju rozdelila trom nemocniciam.prispela na nákup nového vybavenia pre pediatrické kliniky a na spríjemnenie priestorov detským pacientom.využije finančné prostriedky na úpravu vzduchotechniky na pacientskych izbách a zvýšenie komfortu hospitalizovaných detí.zas plánuje sumu 4 000 eur investovať do kúpy transfúzneho lineomatu a rozkladacích kresiel pre pediatrické oddelenie s JIS. Vyzbierané prostriedky odovzdal zástupcom nemocníc Juraj Čechvala, KAM a Field Execution Manager z Henkel Consumer Brands.Spoločnosť Henkel Slovensko dlhodobo podporuje zraniteľné skupiny obyvateľstva. Či už ide o seniorov, na ktorých sa zameriava aj strategický program Henkel helps, zdravotne znevýhodnených alebo deti – a mnohými aktivitami motivuje k dobrým skutkom aj svojich zamestnancov. "Som hrdý, že môžeme spájať ľudí pri podpore detských pacientov, ktorí čelia viacerým výzvam. Spoločne dokážeme veľké veci. Za 8 rokov sme pomohli 24 detským oddeleniam, kde sme vďaka tejto aktivite lepšie vybavili priestory technikou a zariadením. Rovnako sme sa podieľali na rekonštrukcii jedální alebo úprave spoločenských miestností určených na relax a výučbu detí," vysvetľuje Juraj Čechvala, ktorý dlhodobo vedie tento projekt a spolupracuje na ňom s drogériou Teta. Dodáva, že každý nákup produktov Schauma alebo Fa má konkrétny dopad – zvyšuje komfort pre deti a zároveň posilňuje povedomie o pomoci u širokej verejnosti. "Tešíme sa, že sa nám v tejto dôležitej aktivite darí pokračovať aj po rokoch a ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí sa do nej v uplynulom období zapojili," uzatvára Juraj Čechvala.