 Tlačové správy

Spoločnosť Henkel Slovensko získala prestížnu medzinárodnú certifikáciu Top Employer


Prestížna medzinárodná certifikácia od Top Employers Institute potvrdzuje, že firma vytvára špičkové pracovné prostredie a uplatňuje osvedčené postupy v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Certifikácia ...



top_employer_slovakia_2025 676x313 29.12.2025 (SITA.sk) - Prestížna medzinárodná certifikácia od Top Employers Institute potvrdzuje, že firma vytvára špičkové pracovné prostredie a uplatňuje osvedčené postupy v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Certifikácia je výsledkom nezávislého auditu HR procesov, ktorý overuje kvalitu firemných praktík v oblastiach ako strategické riadenie ľudských zdrojov, pracovné prostredie, rozvoj talentov, diverzita, rovnosť, inklúzia či wellbeing zamestnancov.


Certifikácia Top Employer patrí medzi najvýznamnejšie globálne uznania v oblasti ľudských zdrojov a predstavuje objektívne, dátovo podložené hodnotenie HR praktík, ktoré realizujú nezávislí audítori. Proces získania certifikácie zahŕňa rozsiahly dotazník HR Best Practices Survey, ktorý podrobne hodnotí šesť kľúčových HR oblastí a 20 tém vrátane stratégie ľudských zdrojov, pracovného prostredia, náboru talentov, vzdelávania, diverzity, rovnosti, inklúzie a wellbeingu. Nezávislí HR audítori následne overujú, že uvedené praktiky a procesy skutočne prebiehajú v praxi a napĺňajú medzinárodné štandardy.

"Spoločnosť Henkel Slovensko získala certifikáciu Top Employer po prvýkrát. Považujem to za mimoriadny úspech, ktorý odráža kvalitu nášho vedenia, dobre nastavené procesy a nasadenie našich ľudí. Tento výsledok sa nám podarilo dosiahnuť najmä vďaka úzkej spolupráci naprieč tímami vrátane kolegov z HR a oddelenia Global Project & Quality, ktorí zabezpečili hladký priebeh certifikačného a validačného procesu.

Získanie titulu Top Employer 2025 nás mimoriadne teší a potvrdzuje naše postavenie medzi poprednými spoločnosťami na Slovensku. Zároveň validačný proces identifikoval viaceré oblasti ďalšieho rozvoja, na ktoré sa chceme zamerať a systematicky ich zlepšovať v nasledujúcom roku. Táto certifikácia potvrdzuje, že Henkel Slovensko nie je len skvelou spoločnosťou, ale aj organizáciou, ktorá kladie ľudí na prvé miesto a podporuje ich rast, celkovú pohodu a excelentnosť v pracovnom prostredí," uviedol Christian Schulz, prezident spoločnosti Henkel Slovensko a riaditeľ GBS+ Bratislava.

Medzinárodné uznanie dopĺňa úspech na slovenskom trhu


Henkel Slovensko patrí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku aj na základe domácich anketových súťaží. V ankete Najzamestnávateľ, ktorú organizuje spoločnosť Alma Career, obhájila spoločnosť štvrtýkrát po sebe prvé miesto v kategórii Centrá zdieľaných služieb. Už ôsmy rok po sebe stojí na priečkach víťazov tejto domácej súťaže, kde o výsledkoch rozhoduje odborná porota spolu s hlasovaním zamestnancov a verejnosti.

Zatiaľ čo anketa Najzamestnávateľ hodnotí atraktivitu a reputáciu firmy na slovenskom trhu, certifikácia Top Employer predstavuje nezávislé medzinárodné overenie kvality HR procesov a ich praktickej implementácie. Kombinácia oboch ocenení je výnimočná a poukazuje na súlad medzi interným fungovaním spoločnosti a jej pozitívnym vnímaním na trhu práce.

Spoločnosť Henkel Slovensko sa zameriava na pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť, vytváranie príležitostí na budovanie kariéry a profesijný rozvoj, ako aj na podporu fyzického a duševného zdravia a zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Dôležitou súčasťou tohto prístupu je aktívna práca so spätnou väzbou – vedenie pravidelne zapája zamestnanecké skupiny, vytvára priestor na otvorený dialóg a spoločne so zamestnancami identifikuje oblasti, v ktorých je možné pracovné prostredie a interné procesy ďalej zlepšovať. Práve tento dôraz na vzájomný dialóg a premietanie ich podnetov do praxe stojí za dlhodobým uznaním spoločnosti ako jedného z najlepších zamestnávateľov na Slovensku.

O Top Employers Institute


Top Employers Institute je popredná globálna autorita v oblasti HR excelentnosti. Prostredníctvom certifikácie svetovej úrovne a poznatkov založených na dátach pomáha organizáciám zavádzať transformačné prístupy k práci s ľuďmi, ktoré podporujú obchodný úspech a umožňujú im získavať, zapájať a dlhodobo si udržiavať špičkové talenty.

V roku 2025 certifikoval Top Employers Institute viac ako 2 400 organizácií v 125 krajinách a regiónoch, čím prispel k formovaniu lepšieho pracovného prostredia pre milióny zamestnancov po celom svete.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Henkel Slovensko získala prestížnu medzinárodnú certifikáciu Top Employer © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Henkel Slovensko PR Top Employer
Migaľovo ministerstvo rozbehlo ďalšiu vlnu podpory, financie získali desiatky projektov
