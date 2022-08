Spoločnosť LANXESS potvrdzuje pozíciu lídra v boji proti globálnemu otepľovaniu

Pozitívne hodnotenia medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa zmenou klímy

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká spoločnosť LANXESS, ktorá sa zaoberá výrobou špeciálnych chemikálií, zorganizovala v Singapure svoje prvé podujatie zamerané na výsadbu stromov. Stromy boli vysadené podľa špeciálneho projektu, ktorý rešpektuje usporiadanie ulíc a dizajn verejných priestranstiev v meste.Singapur je pre spoločnosť LANXESS dôležitou lokalitou. V tomto meste sa nachádza ústredie spoločnosti v ázijsko-tichomorskom regióne a zároveň je dôležitým obchodným a technickým centrom pre podporu zákazníkov v celom regióne. Okrem toho spoločnosť prevádzkuje aj závod na výrobu biocídov a regionálne technické centrum v Singapure."Ochrana životného prostredia a budovanie udržateľnej budúcnosti sú dôležité otázky, do ktorých sa musí zapojiť každý. A keďže nie je žiadnym tajomstvom, že stromy sú vďaka svojej schopnosti ukladať uhlík v listoch "zásobníkmi uhlíka", je našou povinnosťou podieľať sa na tejto výsadbe," hovorí Vinod Agnihotri z ázijsko-pacifickej divízie spoločnosti.V roku 2019 si spoločnosť LANXESS oficiálne stanovila cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040. Stala sa jednou z prvých chemických spoločností na svete, ktorá tak urobila. Spoločnosť LANXESS si stanovila jasné a merateľné ciele, ako napríklad zníženie emisií uhlíka o 75 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2004.Spoločnosť LANXESS bola medzinárodnou organizáciou CDP, ktorá sa zaoberá zmenou klímy a ďalšími výzvami, označená za jedného z globálnych lídrov. Spoločnosť je jednou z 200 spoločností na celom svete, ktoré sa dostali do zoznamu Climate A List. To ju radí medzi 2 % najlepších spoločností z viac ako 12 000 firiem, ktoré boli predmetom prieskumu CDP. Spoločnosť LANXESS v rámci svojho úsilia od roku 2012 zverejňuje údaje o svojich iniciatívach v oblasti zmeny klímy a už piatykrát bola vybraná do zoznamu Climate A List.Spoločnosť LANXESS sa v roku 2021 umiestnila na prvom mieste aj v jednom z popredných indexov udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe v kategórii Chemicals so ziskom 87 bodov zo 100 možných. V indexe DJSI World sa spoločnosť umiestnila na druhom mieste. Spoločnosť LANXESS dosiahla mimoriadne dobré výsledky v oblastiach riadenia produktov, riešenia rizík súvisiacich s vodou a ľudských práv.Spoločnosť LANXESS v minulom roku zlepšila aj svoje hodnotenie udržateľnosti EcoVadis na platinové. Toto ocenenie sa udeľuje jednému percentu najlepších spoločností zo 75 000 spoločností, ktoré analyzovala hodnotiaca agentúra EcoVadis. Hlavným dôvodom vyššieho hodnotenia bolo zlepšenie environmentálnych faktorov.Viac informácií o aktivitách spoločnosti LANXESS na podporu cieľov udržateľného rozvoja (SDG) a ochrany životného prostredia nájdete na týchto webových stránkach:Climate Neutral 2040Ciele udržateľného rozvoja (SDGs)Podpora obehového hospodárstvaSpoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2021 dosiahol obrat 7,6 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 900 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis