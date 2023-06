Spoločnosť LANXESS predstavila rozšírené portfólio výrobkov pre kozmetický priemysel

Bezpečné a účinné riešenia na konzerváciu



Udržateľné konzervačné látky znižujú uhlíkovú stopu



Nový rad výrobkov osobnej starostlivosti CARE



Udržateľné suroviny znižujú uhlíkovú stopu

Bezpečné a účinné produkty pre osobnú hygienu

Zákazníci ťažia z vysokej odbornosti zamestnancov

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v oblasti špeciálnej chémie

1.6.2023 (SITA.sk) -Spoločnosť LANXESS, výrobca špeciálnych chemikálií, predstavila nové, rozšírené portfólio konzervačných a multifunkčných látok, vôní pre kozmetiku a výrobky osobnej starostlivosti. Nové portfólio sa zameriava na udržateľné produkty, ktoré sú buď vyrobené z prírodných surovín, alebo ide o produkty, ktoré umožňujú výrobcom znížiť uhlíkovú stopu v celom dodávateľskom reťazci, a napĺňať tak svoje ciele v oblasti ochrany klímy a zvyšovania energetickej efektívnosti.Naša značka Flavors & Fragrances (F&F) ponúka rad produktov založených na udržateľných surovinách vrátane benzoanu sodného a benzylalkoholu. Ich hodnotenie udržateľnosti je založené na koncepte hmotnostnej bilancie, čo dokazuje, že majú nižšiu stopu CO2.Všetky výrobné závody sú v súčasnosti certifikované na tento účel podľa normy ISCC PLUS, vďaka čomu sú aditíva spoločnosti LANXESS vhodné na použitie v konečných výrobkoch.S cieľom podporiť výrobcov kozmetiky pri dosahovaní ich vlastných cieľov v oblasti udržateľnosti značka F&F výrazne znížila emisie CO2 zo svojich výrobných závodov pomocou zelenej energie.Medzi značkové výrobky F&F pre osobnú starostlivosť patria Purox B, Purox S, Solbrol a Purolan, ktoré sa používajú v rôznych kozmetických výrobkoch a výrobkoch pre osobnú starostlivosť.Benzoan sodný Purox S sa vyznačuje vysokou čistotou, minimálnym zápachom a širokospektrálnou účinnosťou vo výrobkoch pre starostlivosť o pokožku. Je vhodný aj do výrobkov určených pre dojčatá a malé deti, ako sú vlhčené obrúsky.Výber multifunkčných ingrendiencií ponúka lepšiu kvalitu a zároveň podporuje konzerváciu kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny. Napríklad Purolan PD-LO (pentylénglykol) má veľmi slabý zápach a je univerzálnou synergickou zložkou pre kozmetické výrobky a vlhčené obrúsky. Kalama 3PP má príjemnú vôňu - maskuje nežiaduce pachy - a zároveň podporuje dlhú životnosť výrobkov. Purolan IHD umožňuje hladké rozčesávanie vlasov vo výrobkoch pre starostlivosť o vlasy a dodáva hodvábny pocit v starostlivosti o pokožku.Spoločnosť LANXESS má najnovšie v ponuke aj produktový rad CARE (MPP CARE), ktorý ďalej rozširuje jej pôsobenie v segmente starostlivosti o domácnosť a osobnej hygieny a umožňuje jej poskytovať vysokokvalitné, udržateľné a bezpečné výrobky pre kozmetický a čistiaci priemysel, ako aj pre zdravotníctvo. Línia CARE je integrovaná do obchodnej jednotky spoločnosti LANXESS Material Protection Products, ktorá sa špecializuje na mikrobiálne a konzervačné aplikácie.LANXESS ponúka prírodné konzervačné látky na báze ethyl lauroyl arginátu HCl (LAE) pod obchodným názvom Neolone Bio Preservative. LAE je účinný konzervačný prostriedok získaný z prírodných zložiek, ako je cukrová repa alebo kukurica, a môže sa používať v kozmetických výrobkoch.Konzervačná látka Neolone PH 100 je tiež vysokokvalitný fenoxyetanolový výrobok zodpovedajúci požiadavkám na farmaceutickú čistotu. Poskytuje vynikajúce konzervačné a ochranné funkcie pre mnoho rôznych výrobkov osobnej starostlivosti a jeho pH zodpovedá požiadavkám.Konzervant Kathon CG je vysoko účinný konzervačný prostriedok na použitie v prípravkoch na vlasy a pokožku. Má vynikajúcu širokospektrálnu ochranu proti mnohým baktériám, kvasinkám a plesniam a pôsobí pri pH používanom v kozmetických výrobkoch. Konzervačný prostriedok je šetrný k životnému prostrediu, pretože sa rýchlo rozkladá a v prírode sa nehromadí. Okrem toho Kathon CG neprenáša farebný nádych ani pachy do výrobkov osobnej hygieny. Aj pri nízkych dávkach je vysoko účinný, a preto je nákladovo výhodný.Konzervačné látky Bioban Bronopol ničia širokú škálu baktérií a majú vynikajúci účinok proti pseudomonádam. Vykazujú vynikajúcu účinnosť v kombinácii s inými konzervačnými látkami, najmä s konzervačnými látkami na báze izotiazolinónu, čím zabezpečujú účinnú mikrobiálnu kontrolu aj pri veľmi malom množstve.Pre MPP Care pracuje celosvetová sieť mikrobiologických expertov, ktorí vyvíjajú bezpečné, vysokokvalitné a účinné výrobky - aj s ohľadom na regulačné požiadavky a interné schvaľovacie procesy.Chemici spoločnosti LANXESS poskytujú zákazníkom svoje odborné znalosti, napríklad pri formulovaní výrobkov, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky spotrebiteľov na udržateľnosť a účinnosť.Viac informácií o kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti spoločnosti LANXESS nájdete na https://lanxess.com/Flavors-and-Fragrances Spoločnosť LANXESS je popredná spoločnosť v oblasti špeciálnych chemikálií s tržbami vo výške 8,1 miliardy EUR v roku 2022 a približne 13 100 zamestnancami v 33 krajinách Hlavnou činnosťou spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických polotovarov, aditív, špeciálnych chemikálií a prostriedkov na ochranu spotrebiteľov. LANXESS je zaradený do popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis