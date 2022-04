Spoločnosť LANXESS rozširuje svoj softvér LewaPlus o potravinový modul

Softvér umožňuje odhadnúť optimálne použitie iónomeničov na výrobu cukrov najvyššej možnej kvality



Návrh nových systémov a optimalizácia existujúcich systémov zameraných na výmenu iónov



Spoľahlivý výpočet prevádzkových nákladov vďaka voľnému výberu jednotlivých krokov



Dimenzovanie nových systémov na spracovanie roztokov cukru

Okamžitý prehľad nákladov

Optimalizácia existujúcich systémov na spracovanie roztokov cukru

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

19.4.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť LANXESS, ktorá vyrába špeciálne chemikálie, pridala do svojho softvéru LewaPlus pre potravinársky priemysel nové funkcie. Nový modul umožňuje dimenzovanie procesov iónovej výmeny vrátane celého radu jedinečných procesných konfigurácií, ktoré možno dosiahnuť len s typmi iónomeničov Lewatit špeciálne vyvinutými pre potravinárske aplikácie. Intuitívny softvér LewaPlus už desať rokov pomáha používateľom plánovať a navrhovať systémy priemyselnej úpravy vody s iónovou výmenou a membránovými systémami."Služba LewaPlus je k dispozícii v jedenástich jazykoch a používajú ju používatelia v 90 krajinách na šiestich kontinentoch. Teraz môžeme výhody tohto softvéru ponúknuť aj našim zákazníkom v potravinárskom priemysle. Používatelia v tomto odvetví budú môcť navrhovať systémy s ešte väčším komfortom," hovoríNový modul je teraz k dispozícii na stiahnutie. Používanie tejto aplikácie ani účasť na sérii webových seminárov, ktoré spoločnosť LANXESS ponúka na účely školenia, nebude spoplatnená.So softvérom LewaPlus je po prvýkrát k dispozícii softvér na priemyselné spracovanie vodných roztokov cukru. Nový modul umožňuje navrhnúť jednotlivé kroky špecifickým spôsobom, aby sa vypočítalo potrebné množstvo vody a chemikálií. Cukrové roztoky sú konečné produkty vznikajúce pri spracovaní škrobu, ako sú glukóza, dextróza alebo vysokofruktózové sirupy s 42 % alebo 55 % koncentráciou fruktózy v sušine (HFS 42 a HFS 55)."Už teraz uvažujeme o rozšírení modulu a chceme zjednodušiť návrhy pre ďalšie výrobky potravinárskeho priemyslu. Patrí medzi ne želatína, tekutý cukor, repná šťava a iné zložky potravín a nápojov, ktoré sa upravujú pomocou iónovej výmeny s cieľom zlepšiť kvalitu výrobkov," uvádzaVýpočet nákladov, ktorý je už k dispozícii v systéme LewaPlus pre priemyselnú úpravu vody pomocou iónových výmenníkov, bol integrovaný aj do nového modulu pre potraviny. Môže sa použiť na určenie investičných a prevádzkových nákladov výrobného systému na úpravu cukrových roztokov. Investičné náklady zahŕňajú inštaláciu systému aj nákup iónomeničových živíc. Prevádzkové náklady zahŕňajú výdavky na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd. Predpovedanie nákladov pomáha používateľom odhadnúť výdavky počas plánovanej životnosti systému (t.j. celkové náklady na vlastníctvo).Spoločnosť LANXESS ponúka prvé softvérové riešenie na odhad optimálneho použitia iónových výmenníkov na výrobu cukrov najlepšej možnej kvality. Vlastnosti cukrových roztokov podliehajú veľkým zmenám, pokiaľ ide o zloženie cukrov, ale aj o farbu, chuť a vôňu. "V existujúcich systémoch často zisťujeme, že kapacita iónovej výmeny by sa dala lepšie využiť alebo že existuje potenciál na zlepšenie z hľadiska spotreby vody a chemikálií. V konečnom dôsledku zohráva udržateľnosť čoraz dôležitejšiu úlohu, ako aj znižovanie prevádzkových nákladov, napríklad prostredníctvom znižovania množstva odpadu, používania chemikálií a spotreby vody,"Viac informácií o produktoch a službách nájdete na webovej stránke www.lewatit.de . Softvér LewaPlus si možno bezplatne stiahnuť na uvedenej stránke. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať aj na webové semináre o novom module tu Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2021 dosiahol obrat 7,6 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 900 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis