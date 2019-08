Spoločnosť Lockheed Martin získala zákazku na lietadlá F-16 pre SR

Na archívnej snímke americká stíhačka F-16. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 1. augusta (TASR) - Americká spoločnosť Lockheed Martin získala zákazku v prepočte za viac ako 723 miliónov eur na výrobu a podporu stíhacích lietadiel typu F-16 pre Slovensko. Informoval o tom vo štvrtok portál The Defence Post s odvolaním sa na tlačové vyhlásenie amerického ministerstva obrany z 31. júla.Slovensko na základe kontraktu dostane 14 lietadiel typu F-16. Stíhačky majú byť dodané do 31. januára 2024. Nákup lietadiel F-16, ktoré majú nahradiť ruské stíhacie lietadlá MiG-29, je podľa The Defense Post označovaný za najväčší nákup v histórii Slovenka, členského štátu NATO.V minulosti rokovalo Ministerstvo obrany (MO) SR so švédskou vládou o prenájme lietadiel JAS-39 Gripen. Česká republika a Maďarsko využívajú lietadlá typu Gripen, zatiaľ čo Poľsko vlastní letku lietadiel typu F-16. Slovensko a ČR vo februári 2017 podpísali dohodu medzi Českou republikou a Slovenskom o vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. Dohoda zahŕňa aj zdieľanie kapacít v oblasti údržby a výcviku pilotov v prípade, že sa SR rozhodne zakúpiť lietadlá Gripen.Výcvik sa má začať tento rok a má sa na ňom zúčastniť približne 22 pilotov a viac ako 150 členov personálu údržby. MO SR už vybralo prvých šesť kandidátov na pilotov stíhačiek. Výcvik absolvujú v USA. Rezort obrany deklaroval, že sa stihnú pripraviť, kým prídu nové stíhačky. Nákup nových supersonických lietadiel predstavuje pre Slovensko investíciu vo výške viac ako 1,6 miliardy eur.