Spoločnosť Lukamasiv vyrobí pre Ikeu aj pol milióna dielcov mesačne

Kriváň 21. októbra (TASR) - Približne 30 typov komponentov z veľkoformátových drevených dosák MDF pre švédsku spoločnosť BJS, ktorá ich spolu s ďalšími produktmi iných výrobcov dodáva spoločnosti Ikea, má s súčasnosti v portfóliu slovenská spoločnosť Lukamasiv z Kriváňa. Za mesiac ich vyrobí približne 400.000 až 500.000 kusov. Ide napríklad o diely pre postele, komody, skrinky či skrine.Spoločnosť vznikla v roku 2014 z iniciatívy Ľubomíra Očenáša a jeho manželky Kataríny, keď pred tým od roku 1997 vyrábali ako živnostníci drevený spálňový nábytok z masívu a predávali ho v maloobchodnej sieti na Slovensku a v Čechách. V roku 2001 sortiment rozšírili o výrobu ďalších nábytkových komponentov pre švédsku Ikeu a jej závod Swedwood Slovakia v Závažnej Porube.V roku 2009 však zasiahol priestory firmy požiar, pri ktorom zhorela celá časť výroby. Spoločnosti zostal len materiál a stroje pre výrobu z MDF.približuje minulosť majiteľ firmy Očenáš.Ako uviedol, v ďalších rokoch sa napriek kríze firme darilo rásť ročne o 70 až 100 %, a to práve vďaka orientácii na výrobný sortiment postavený na nábytkových dielcov z MDF a aj pre orientáciu na trh v ČR a Švédsku. Umožnilo to vyčleniť investície do modernejších strojov a technológií, čo sa odrazilo aj na zvýšení objemu výroby. Z pôvodnej výrobnej plochy 2500 štvorcových metrov sa po odkúpení nových pozemkov a priestorov firmy rozrástla plocha na súčasných 6000 štvorcových metrov.Nové a efektívnejšie usporiadanie technológií a procesov však znížilo počet pracovníkov z pôvodných zhruba 100 na aktuálnych 70, pričom objem výroby sa zdvojnásobil. Majiteľ však nesúhlasí s tvrdením, že roboty berú ľuďom prácu:Cieľom firmy do ďalších rokov je podľa Očenáša zvyšovať objem výroby a nahrádzať tie činnosti, ktoré tvoria úzke miesta automatizáciou a robotikou.