Spoločnosť Mars predstavuje pokrok, ktorý dokázala v rámci svojho Plánu udržateľného rozvoja pre ďalšie generácie

10.9.2021 (Webnoviny.sk) -Aj keď sa partneri aj celý biznis počas pandémie transformoval na nový spôsob práce, spoločnosť Mars je pyšná na to, že môže pokračovať v pokroku vo všetkých oblastiach, na ktoré sa v rámci udržateľnosti zameriava. Záväzok pre "zdravú planétu" znamená zmenu v spôsobe, v akom sa pracuje v rámci spoločnosti Mars. Počnúc od zdrojov, až po energiu, ktorá sa používa pri výrobe produktov. Dnes pochádza viac ako 54% elektriny, ktorá sa využíva v továrňach Mars, z obnoviteľných zdrojov. Cieľom spoločnosti Mars je, aby sa vo všetkých 11 pôsobiacich krajinách využívalo 100% elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, a to najneskôr do roku 2025.To prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov, ktoré celé ľudstvo produkuje. Spoločnosť Mars si stanovila jasný cieľ: znížiť emisie skleníkových plynov o 27% do roku 2025, a o 67% do roku 2050. Prehľad výsledkov za rok 2020 jasne ukazuje, že spoločnosť Mars už tieto emisie znížila o 7,3%. Vďaka tomu je na dobrej ceste k dosiahnutiu vyššie uvedeného záväzku.Okrem toho sa spoločnosť Mars sústreďuje tiež na obaly a pripája sa k cirkulárnej ekonomike. Spoločnosť investuje do uzavretia celého cyklu: znižuje množstvo obalov, ktoré nepotrebuje a mení dizajn obalov, ktoré naopak potrebuje. Za rok 2020 Mars pokročil o 21,7% k naplneniu cieľu mať 100% znova použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné obaly. Tento cieľ chce Mars splniť do roku 2025. V súčasnej chvíli beží niekoľko pilotných projektov na nové obalové technológie, ktoré pomôžu urýchliť dosiahnutie tohto cieľa.Spoločnosť Mars si uvedomuje dôležitú úlohu, ktorú môže v prosperujúcej spoločnosti zohrať. Mars tiež pokračuje v udržiavaní poľnohospodárskych komunít. V súčasnej chvíli spoločnosť Mars pomáha prostredníctvom svojich programov 233 000 ľuďom z týchto komunít, pričom cieľom spoločnosti je zlepšiť životy 1 milióna ľudí. Vzhľadom na fakt, že pandémia COVID-19 najviac zasahuje tých najzraniteľnejších, keď mnohí z nich žijú vo farmárskych a rybárskych komunitách po celom svete, Mars daroval k dnešnému dňu týmto komunitám viac ako 39 miliónov dolárov. Navyše spoločnosť tiež podporuje komunity v lokalitách, v ktorých pôsobí. Napríklad Mars Central Europe daroval v roku 2020 produkty a finančnú pomoc v hodnote približne 600 000 EUR v štyroch krajinách strednej Európy: Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko."Nikdy predtým nebol vhodnejší čas, aby sa hovorilo o tom, za čím si spoločnosť stojí - a hlavne aj o tom, aké zmysluplné aktivity sa podnikajú pre vytvorenie ozajstnej zmeny. Keď prechádzame týmto obdobím globálneho rozvratu, všetky organizácie majú príležitosť si definovať zodpovednosť a ovplyvniť tak to, čo príde ďalej - pre ľudí a planétu, ktorú zdieľame," hovorí Zuzana Lošáková, riaditeľka pre korporátne vzťahy spoločnosti Mars Central Europe.Spoločnosť Mars je pyšná na to, aké pokroky dosiahla od uvedenia Plánu udržateľného rozvoja pre ďalšie generácie v roku 2017. Existuje však ešte veľa krokov, ktoré môže Mars podniknúť pre to, aby pomohla s vytvorením sveta, ktorý chceme pre budúce generácie.Informačný servis