Spoločnosť Mars venovala 45 000 hodín medzinárodným organizáciám a znevýhodneným komunitám

8.11.2021 (Webnoviny.sk) -Počas niekoľkých uplynulých rokov mali partneri spoločnosti Mars v strednej Európe možnosť zapojiť sa do programu Mars Ambassador a rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti, a to všetko popri rozvoji udržateľnosti a spoznávaní výziev, ktorým čelí spoločnosť Mars. Prostredníctvom tohto programu spoločnosť Mars spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia po celom svete. Táto spolupráca poskytuje spolupracovníkom spoločnosti Mars medzinárodné skúsenosti a príležitosť spoznať bližšie inú kultúru.Mars spolupracuje s organizáciami, ktoré sa zameriavajú na kľúčové oblasti relevantné pre jeho podnikanie, vrátane udržateľnosti. Patrí sem pestovanie kakaa alebo ryže, ochrana zdravia a životných podmienok zvierat. Spolupracovníci spoločnosti Mars prechádzajú výberovým procesom, aby sa zabezpečilo, že ich zručnosti zodpovedajú potrebám partnerských NGO zapojených do dobrovoľníckeho programu. Počas celej doby pôsobenia majú vybraní spolupracovníci platené voľno, aby sa mohli naplno ponoriť do dobrovoľníckej práce., pracovala 4 týždne v neziskovej organizácii Save the Children so sídlom v New Yorku, USA: "Projekt, na ktorom som pracovala v Save the Children, sa týka životov detí v rôznych krajinách, napríklad v Mexiku, Indonézii a Kirgizsku. Bol to skvelý zážitok, žiadna každodenná rutina. Otvorilo mi to nové perspektívy. Vďaka tomu som mala možnosť rozvíjať nové zručnosti, ako napríklad schopnosť syntézy a projektového riadenia. Naučila som sa aj nové veci, napríklad ako pracovať s novými softvérovými programami.", pracovala 4 týždne pre Foundation for Environmental Education (fee.global), mimovládnej organizácii so sídlom v Kodani v Dánsku: "V spoločnosti Mars pracujem ako súčasť tímu. Teraz som sa stala ambasádorkou spoločnosti fee.global a musela som sa prispôsobiť samostatnej práci v rámci kampane "Litter less". Táto téma ma veľmi zaujíma, a preto bola táto skúsenosť pre mňa výzvou na získanie nových zručností a zároveň som mala možnosť spoznať, ako funguje mimovládna organizácia, a stretnúť veľmi zaujímavých ľudí s rôznymi názormi."Spoločnosť Mars verí, že svet, ktorý chceme zajtra, sa začína tým, ako podnikáme dnes. Mars Ambassador Program je kľúčovým prvkom stratégie spoločnosti pre angažovanosť v komunitách a slúži ako silný príklad toho, ako Mars vracia komunitám, ktorým slúži a v ktorých pôsobí. Spoločnosť Mars verí vo vytváranie rovnosti v celom hodnotovom reťazci. Umožňuje to tak, že svoje úsilie zameriava na podporu prosperujúcich komunít. Pre malých poľnohospodárov, ktorí pestujú plodiny, ktoré potom spoločnosť využíva, ako aj na ochranu životného prostredia a ľudských práv.Keďže zdravie, bezpečnosť a pohoda spolupracovníkov a komunít spoločnosti Mars sú najvyššou prioritou, program bol tento rok organizovaný virtuálne, ale vybraní ambasádori stále venujú 100 % svojho času svojej dvoj- alebo štvortýždňovej úlohe. Svojimi zručnosťami a vedomosťami pomáhajú partnerom pri dosahovaní ich cieľov a zlepšovaní ich činnosti alebo posilňovaní ich programov pre budúcich dobrovoľníkov.v American Pets Alive! Spolu s kolegom z talianskej pobočky spoločnosti Mars sa zapojila do skupinového projektu: "Teším sa na túto úlohu, pretože mi pomôže lepšie pochopiť fungovanie mimovládnych organizácií, najmä pokiaľ ide o moju každodennú prácu (riadenie značky Pedigree). Som presvedčená, že vďaka tejto úlohe budem vedieť svoju prácu vykonávať ešte lepšie, získam nové nápady a naučím sa pozerať na veci z inej perspektívy."Informačný servis