Spoločnosť Mary Kay Česká a Slovenská republika oznámila expanziu do Maďarska

4.12.2023 (SITA.sk) - Počas tlačových konferencií oznámila Mary Kay Česká a Slovenská republika ambiciózny krok expandovať svoje pôsobenie na maďarský trh. Týmto krokom pobočka rozšíri prístup k jedinečnej príležitosti podnikania a produktom v oblasti starostlivosti o pleť a dekoratívnej kozmetiky aj v Maďarsku. Poslanie spoločnosti Mary Kay – obohacovať životy žien tak zostáva stále aktuálne a nadčasové."Veľmi sa teším, že máme túto výnimočnú príležitosť a budeme môcť expandovať na maďarský trh. Vnímam to zároveň samozrejme aj ako veľký záväzok," povedala Edita Szabóová, generálna riaditeľka Mary Kay pre Českú a Slovenskú republiku. "Máme obrovskú radosť, že umožníme maďarským zákazníčkam spoznávať naše výnimočné produkty a predovšetkým, že sprostredkujeme ďalším ženám v úplne novej krajine možnosti budovať si prostredníctvom podnikania s Mary Kay svoju vlastnú kariéru. Naše nadšenie je o to väčšie, že rozširujeme pôsobenie spoločnosti o trh v Maďarsku práve v roku, keď oslavujeme celosvetové 60. výročie Mary Kay."Spoločnosť Mary Kay je jedna z popredných svetových značiek priameho predaja v oblasti krásy a kozmetiky a jej pôsobenie sa k dnešnému dňu rozšírilo do viac ako 35 krajín sveta. V našom prostredí vstúpila spoločnosť na trh najskôr v Českej republike, a to v roku 1997. O tri roky neskôr sa rozšírila o slovenský trh.Od svojho založenia v roku 1963 sa Mary Kay vyznačovala svojím záväzkom voči ženám, a to nielen ponukou kvalitných produktov, ale predovšetkým možnosťou kariérneho rastu pre nezávislé kozmetické poradkyne. Vďaka podpore žien v ich podnikaní a v ponuke nadštandardne kvalitných produktov, za ktorými stojí vlastný výskum, získala spoločnosť niekoľko prestížnych ocenení. Mary Kay Česká a Slovenská republika pravidelne získava ocenenia svojich produktov od Asociace vizážistů a stylistů České republiky či spotrebiteľskej ankety Cosmopolitan Beauty Awards. Opakovane býva oceňovaná titulom Superbrands Award.Aktuálne, v roku 2023, bola spoločnosťou Euromonitor International vyhlásená zaCieľom zakladateľky, pani Mary Kay Ash, bolo vytvoriť kariérne príležitosti pre všetky ženy vo forme flexibilného podnikania. V súčasnosti oslavuje spoločnosť 60. výročie, čo je dôkazom, že i v dnešnej dobe sú možnosti, ktoré ponúka stále atraktívne a prosperujúce. Teraz je táto príležitosť k dispozícii aj maďarským spotrebiteľkám a spotrebiteľom. Spoločnosť Mary Kay otvorí svoje dvere pre nezávislé kozmetické poradkyne a poradcov v Maďarsku, ktorí budú mať prístup k budovaniu svojho vlastného podnikania a pomáhať maďarským zákazníčkam a zákazníkom spoznať krásy Mary Kay v zmysle motta zakladateľky Mary Kay Ash: "Nepredávame iba kozmetiku, my meníme životy žien."Informačný servis