Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. "Naším cieľom je sprístupniť kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku," hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. "Telemedicína je skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť mnohé detaily liečby na diaľku," vysvetľuje Jiří Pecina.Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe testovaná.MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným trendom. "MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje," hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. "Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene," dodáva Jiří Pecina.