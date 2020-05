Spoločnosť MH Manažment stratila zmysel a mala by byť zrušená, odporúčajú národní kontrolóri

Hodnota súdnych sporov je stále vysoká

15.5.2020 - Spoločnosť MH Manažment, ktorá spravuje takmer 250 miliónový majetok štátu v rôznych firmách, nenapĺňa základný účel jej založenia, a preto by mala byť v jasnom časovom horizonte zrušená. Také je odporúčanie Najvyššieho kontrolného úrad (NKÚ) SR po ukončení kontroly v tejto štátnej akciovke.Agenda, za ktorú dnes zodpovedá, by mala byť podľa úradu presunutá na odborné ministerstvo. Národní kontrolóri identifikovali v MH Manažmente prípady nehospodárneho konania, napríklad pri prenájmoch kancelárií či služobného auta.Významné riziká odhalili aj pri neukončených 39 súdnych sporoch súvisiacich s privatizačnými projektmi, ktorých finančné dopady nie sú kryté v rozpočte spoločnosti."Výdavky na vlastnú prevádzku či externé právne služby, vrátane zmluvných vzťahov s advokátskou kanceláriou JUDr. R. Bžán, niekoľkonásobne presiahli príjmy, takže vedenie MH Manažment spotrebovalo za tri roky pôsobenia až 90 % finančných zdrojov, prevzatých po zrušenom Fonde národného majetku," konštatuje v zverejnenej tlačovej správe NKÚ. Kým v januári 2016 mal MH Manažment na účte vyše 39 mil. eur, koncom roka 2018 to už boli len 4 mil. eur.Z majetkových podielov štátu v 52 firmách pritom získal za toto obdobie príjmy 2,8 mil. eur. "Spoločnosť zo svojich príjmov odviedla do štátneho rozpočtu iba 74 400 eur, zvyšok použila na svoje bežné aktivity," doplnil úrad.Výdavky spoločnosti na právne služby a zastupovanie v súdnych sporoch, ktoré sa týkali minulosti, napríklad privatizácie Mondi SCP Ružomberok alebo kúpeľov Sliač, tvorili 30 mil. eur. Takmer dve tretiny výdavkov na právne služby boli podľa zistení kontrolórov uhradené advokátskej kancelárii JUDr. Radomír Bžán.Hodnota súdnych sporov, kde figuruje MH Manažment, je však naďalej vysoká a predstavuje 95 mil. eur. Národná autorita pre oblasť externej kontroly v tejto súvislosti upozorňuje, že účtovná rezerva na súdne spory je len v hodnote 30 mil. eur."Táto rezerva však nie je reálne finančne krytá, čo predstavuje výrazné riziko do budúcna, a hlavne sa tento fakt môže negatívne prejaviť v štátnom rozpočte, z ktorého by sa prehraté súdne spory museli hradiť," poukazuje NKÚ.Kontrolóri tiež upozornili na vysoké a neprimerané výdavky na vlastnú prevádzku tejto štátom vlastnenej spoločnosti, ktorá za tri roky minula na vlastnú prevádzku 4 mil. eur."Spoločnosť so 16 zamestnancami si prenajíma priestory s výmerou viac ako 700 metrov štvorcových, čo je v priemere 44 metrov štvorcový za 853 eur mesačného nájomného na jedného zamestnanca," uvádza úrad. Nehospodárne konanie sa podľa neho preukázalo aj pri prenájme auta, kde ročná cena nájmu bola vo výške polovice ceny nového vozidla.Podľa kontrolórov boli nepotrebné tiež podnikateľské plány, ktoré nechávala spoločnosť vypracovať externej firme za viac ako 10-tisíc eur."Dokonca za dvanásť dní decembra 2015, kedy ešte nevykazovali žiadnu činnosť a nemali ani žiadneho zamestnanca, zaplatili za účtovnú závierku 4 600 eur," poukazujú kontrolóri.Spoločnosť MH Manažment je od roku 2016 nástupcom zrušeného Fondu národného majetku. Jej 100 % akcionárom je Ministerstvo hospodárstva SR. Hlavnou úlohou firmy je spravovanie majetkových podielov štátu najmä vo forme akcií v 52 rôznych podnikoch v hodnote takmer štvrť miliardy eur.Patria sem napríklad 100 % podiely v spoločnostiach Dlhopis o.s.p., Poliklinika Tehelná v Bratislave a teplárenské podniky v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave, Zvolene a v Žiline, takmer 80 % podiel v kúpeľoch Sliač, 75 % podiel v Burze cenných papierov a menej ako 50 % podielov v sedemnástich podnikoch SAD.Úlohou štátnej spoločnosti MH Manažment malo byť tiež doriešenie privatizácie a ukončenie súdnych sporov po zrušenom Fonde národného majetku.Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo hospodárstva SR.