Spoločnosť Moderna podala prvé dávky svojej vakcíny proti COVID-19 mladistvým

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Cieľom je podporiť nasadenie vakcíny pred začiatkom školského roka 2021.Americká biotechnologická spoločnosť Moderna oznámila, že vo fáze 2/3 štúdie kandidátskej očkovacej látky mRNA-1273 proti COVID-19 začala s podávaním vakcíny dospievajúcej mládeži. Očakáva sa, že do štúdie fázy 2/3 bude v USA zaradených 3 000 zdravých účastníkov vo veku od 12 do 18 rokov. Štúdia sa uskutočňuje v spolupráci s americkým Úradom pre biomedicínsky pokrokový výskum a vývoj (BARDA) a jej zámerom je posúdiť potenciálnu bezpečnosť a imunogenicitu mRNA-1273 v tejto dôležitej populácii mladšieho veku."Sme radi, že môžeme začať túto štúdiu fázy 2/3 mRNA-1273 u zdravých mladistvých v USA. Naším cieľom je na jar 2021 vygenerovať údaje, ktoré pred školským rokom 2021 podporia nasadenie mRNA-1273 u dospievajúcich," uviedol Stéphane Bancel, výkonný riaditeľ spoločnosti Moderna. "Dúfame, že budeme schopní poskytnúť bezpečnú vakcínu na ochranu mladistvých, aby sa mohli vrátiť do školy za normálnych podmienok."Informačný servis