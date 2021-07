Spoločnosť NSO Group obvinenia zo zneužitia softvéru odmieta, francúzska vláda zvažuje ďalšie kroky

Macron si telefóny prezieravo mení

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron usporiadal mimoriadne stretnutie o kybernetickej bezpečnosti. Na ňom s ministrami diskutoval o možných vládnych krokoch pre údajné špehovanie ich telefónov prostredníctvom spyvéru.Globálne mediálne konzorcium tento týždeň informovalo, že politici, aktivisti a novinári vo viacerých krajinách sa mohli stať cieľmi spyvéru Pegasus izraelskej spoločnosti NSO Group Francúzsky denník Le Monde, ktorý je členom konzorcia, informoval, že marocká bezpečnostná agentúra mala v roku 2019 na zozname potenciálnych cieľov špionážneho softvéru telefóny Macrona a 15 členov vtedajšej francúzskej vlády. Marocká vláda to popiera.Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal vo štvrtok v rádiu France-Inter povedal, že Macron si pravidelne mení telefóny a danú „záležitosť berie veľmi vážne“.Ako tiež uviedol, už spustili vyšetrovania, ktoré majú určiť či v telefónoch politikov bol naozaj nainštalovaný spyvér alebo či z nich niekto získaval dáta. Zároveň zdôraznil význam širšieho úsilia v oblasti kybernetickej bezpečnosti na ochranu verejných zariadení, napríklad nemocníc, ktoré boli v minulosti terčmi škodlivého softvéru.Predstaviteľ NSO Haim Gelfand v stredu pre i24News povedal, že Macron nebol cieľom programu. Spoločnosť podľa jeho slov preskúma niektoré prípady, ktoré odhalilo konzorcium, a bude naliehať na klientov, aby jej povedali, ako používajú daný systém. Firma sa podľa jeho slov starostlivo rozhoduje, komu predá svoje systémy, a preto zodpovednosť za údajné zneužitie jej softvéru na sledovanie aktivistov, politikov a novinárov odmieta.Ako informuje portál bbc.com, firma obvinenia prirovnala k situácii, keby výrobca automobilov čelil kritike za to, že šofér vozidla pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu.NSO Group tvrdí, že účelom softvéru je boj proti zločincom a teroristom. Poskytuje ho vraj len vojenským štruktúram, agentúram zabezpečujúcim dodržiavanie zákona a spravodajským službám v krajinách, ktoré dodržiavajú ľudské práva.Nezisková organizácia Forbidden Stories a ľudskoprávna skupina Amnesty International minulý týždeň zverejnili správu, podľa ktorej sa na špehovanie novinárov, ľudskoprávnych aktivistov a politických disidentov vo svete používa vojenský malvér od firmy NSO Group.Zostavovatelia správy získali zoznam s viac ako 50-tisíc mobilnými telefónmi. Tvrdia pritom, že identifikovali vyše tisíc jednotlivcov, ktorí sa mohli stať terčom špehovania pomocou spomenutého softvéru. Medzi nimi údajne boli aj vysokí štátni predstavitelia vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona alebo marockého kráľa Muhammada VI.NSO Group podľa svojho vyjadrenia dostala informáciu, že zoznam získali hackeri z jej serverov na Cypre. Spoločnosť však tvrdí, že na ostrovnom štáte nemá servery a nevlastní dáta svojich používateľov. Takýto zoznam by teda vôbec nemal existovať, uviedol hovorca firmy.Spoločnosť v posledných rokoch opakovane čelila obvineniam, že represívnym vládam umožnila špehovať nevinných ľudí. Medzi nimi boli údajne aj osoby blízke novinárovi Džamálovi Chášakdžímu, ktorého v roku 2018 zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.