Spoločnosť ochrany spotrebiteľov: Pozor na kúpu falošných vstupeniek

Ilustračná snímka. Foto: internet Foto: internet

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 6. júna (TASR) – Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade sa pred letnou turistickou i festivalovou sezónou zapojila spolu s ďalšími európskymi inštitúciami do online kampane. Tá má upozorniť spotrebiteľov na riziko kúpy lístkov na rôzne podujatia od sekundárnych predajcov. Petra Vargová Čakovská zo S.O.S. vo štvrtok na tlačovej konferencii informovala, že jedným z cieľov kampane je chrániť spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami.ozrejmila Vargová Čakovská. Existuje podľa nej dosť veľa predajných platforiem, ktoré takýto podvodný predaj realizujú a poškodených spotrebiteľov sú tisíce v celej Európe. S.O.S. upozorňuje, že niektoré sa orientujú len na jeden trh, sú však aj také, ktoré pôsobia v celej Európskej únii, iné dokonca migrujú do krajín, kde neplatí legislatíva, ktorá by im predaj znemožnila.Do kampane, ktorú zastrešuje Európska spotrebiteľská organizácia - BEUC, sa zapojilo deväť subjektov zo siedmich európskych krajín, okrem Slovenska aj Slovinsko, Poľsko, Belgicko, Fínsko, Česko a Španielsko.zdôraznila Vargová Čakovská.Všetky spotrebiteľské organizácie zapojené do kampane budú zbierať podnety od spotrebiteľov, aby následne vedeli zmapovať, či sa tie praktiky v tej ktorej krajine líšia. Následne môžu dať spätnú väzbu legislatívcom na národnej i európskej úrovni.ozrejmila Vargová Čakovská. Veľké nádeje vkladajú aj do združenia kontrolných a zodpovedných orgánov z jednotlivých krajín EÚ. Novou legislatívou boli posilnené ich kompetencie, takže možno už čoskoro bude možné aj na Slovensku takýchto predajcov postihovať. U nás to legislatívne upravené nie je, sekundárny predaj vstupeniek však už zakázali napríklad vo Francúzsku, kde zaň hrozí predaj až 30.000 eur pokuta.radí na záver Vargová Čakovská.