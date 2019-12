Spoločnosť ochrany spotrebiteľov upozorňuje na nebezpečné výrobky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poprad 9. decembra (TASR) – V súčasnosti je veľmi jednoduché zakúpiť si tovar z celého sveta. Prieskumy spotrebiteľských organizácií však ukazujú, že tieto výrobky nemusia byť vždy bezpečné. „,“ uviedla Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade.Spotrebiteľské organizácie nakupujú rôzne kategórie výrobkov na online platformách, ktoré tovar zákazníkom posielajú spoza hraníc Európskej únie (EÚ). Už na pohľad niektoré z nich, najmä hračky alebo oblečenie pre deti, podľa S.O.S. nespĺňajú požiadavky legislatívy EÚ. Ďalšie budú zaslané na analýzu do špecializovaných laboratórií. Na niektoré výsledky si budú musieť zákazníci ešte počkať, iné už boli zverejnené v spotrebiteľských časopisoch členských krajín EÚ. „,“ uviedla príklady Čakovská.Online obchody bývajú podľa nej často komplikované, niektoré predávajú výrobky priamo sami, iné dovolia tovar na svojich webových stránkach predávať aj tretím stranám, a práve títo obchodníci nie sú dostatočne kontrolovaní. Podľa spotrebiteľských združení preto online predajcovia musia myslieť zodpovednejšie a regulačné orgány by mali začať aktívne konať, aby sa z internetového predaja nestal "divoký západ". „,“ upozornila Čakovská.Elektronika a hračky na európskom trhu potrebujú označenie CE, ktorým výrobcovia potvrdzujú, že tieto výrobky sú bezpečné. Testy belgického spotrebiteľského združenia Aankoop/Test Achats však ukázali, že ani toto označenie bezpečnosť nezaručuje. Našli totiž nabíjačky s označením CE, ktoré sa mohli vznietiť alebo explodovať. Aj chybné dymové poplašné zariadenia odhalené združením WHICH? boli všetky predávané prostredníctvom čínskych predajcov.S.O.S. preto vyzýva spotrebiteľov, aby nielen pred Vianocami nákupom priamo z čínskych internetových obchodov venovali zvýšenú pozornosť. Ich výrobky často nie sú určené pre európsky trh a veľmi pravdepodobne nespĺňajú jeho prísne bezpečnostné požiadavky. „,“ dodáva Čakovská. Podľa nej nemajú tieto odporúčania spotrebiteľov od nakupovania na internete odradiť, bez ohľadu na to, či už si vybrali tovar z Európy, Číny alebo inej krajiny. Aj vlády členských štátov si však musia byť vedomé, že bezpečné online nákupy majú pomôcť zabezpečiť najmä inštitúcie vykonávajúce dohľad nad trhom v národnom kontexte. „,“ skonštatovala Čakovská.Úlohou zodpovedných orgánov je podľa nej naplánovať konkrétne opatrenia, ako sú napríklad spoločné kontroly trhu, alebo koordinované sťahovanie nebezpečných výrobkov z každého predaja, a súčasne o tom informovať aj priamo spotrebiteľov. Mala by fungovať úzka spolupráca medzi orgánmi dohľadu nad bezpečnosťou výrobkov, trhového dozoru, ministerstvami zodpovednými za bezpečnosť spotrebiteľov i colnými orgánmi v rámci krajín a medzi krajinami samotnými.