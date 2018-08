Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Spoločnosť Palma opätovne rozbieha výrobu olejov na Slovensku. Nové produkty sa chystá spotrebiteľom predstaviť na tohtoročnej agropotravinárskej výstave Agrokomplex. Informovala o tom spoločnosť.uviedol generálny riaditeľ firmy Martin Varga.Slovenské oleje uvedie spoločnosť najskôr v 250 mililitrových (ml) baleniach. Na pultoch obchodov by sa mali naplno objaviť v októbri. Ako prvé budú vyrábať špeciálne, za studena lisované oleje - makový, orechový alebo tekvicový.Cieľom spoločnosti je podľa Vargu ponúknuť zákazníkom produkty z domácich zdrojov. Ku kozmetike a tukom na pečenie vyrábaným na Slovensku tak Palma pridáva aj olej.dodal riaditeľ.Palma, a.s., vykázala za prvý polrok tohto roka tržby 10,2 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6,7 %. Predmetom jej činnosti je výskum, vývoj a obchodovanie s rastlinnými olejmi, tukmi na pečenie, rastlinnými tukovými nátierkami, detskou a bytovou kozmetikou. Tradícia spoločnosti siaha do roku 1920. Okrem Slovenska exportuje svoje produkty aj do Českej republiky.