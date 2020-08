Spoločnosť Rocket Lab plánuje bezpilotnú misiu na Venušu, má hľadať stopy po mimozemskom živote

Zamilovaný do Venuše

Raketu musia upraviť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americká spoločnosť Rocket Lab plánuje vyslať na Venušu bezpilotnú misiu. Jej cieľom bude hľadať stopy mimozemského života v atmosfére druhej planéty slnečnej sústavy. Zakladateľ uvedenej organizácie Peter Beck chce spustiť projekt v roku 2023.Už generálny riaditeľ konkurenčnej spoločnosti SpaceX Elon Musk dávnejšie vyhlásil, že Venuša predstavuje ideálne miesto na hľadanie mimozemského života.Pracovníci Rocket Lab vypracovali analýzu, podľa ktorej by výskum mohli vykonávať zo vzdialenosti približne 50 kilometrov nad povrchom planéty."Som zamilovaný do Venuše. Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme s misiou mohli začať v roku 2023," povedal Beck podľa webu space.com. Počas misie by mali použiť raketu Electron, jednu z dvoch rakiet, ktoré spoločnosť vlastní.Tá už vyniesla satelity na obežnú dráhu Zeme a predstavitelia Rocket Lab sú presvedčení, že bude schopná zvládnuť aj medziplanetárnu misiu.Raketa Electron má výšku 17 metrov a po úpravách bude schopná prepraviť mimo našej planéty okolo 300 kilogramov nákladu.