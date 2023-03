Spoločnosť sa môže do volieb výrazne radikalizovať, varuje Pellegrini a žiada vymenovanie úradníckej vlády (video)

Podvod na voličoch

Neodstúpili zo svojich stoličiek

Spoločnosť sa bude výrazne radikalizovať

9.3.2023 (SITA.sk) - Opozičná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) žiada prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby odňala poverenie premiérovi Eduardovi Hegerovi (Demokrati) a vymenovala úradnícku vládu. Povedal to v štvrtok predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že je neprípustné, aby Heger zastával funkciu premiéra, riadil dve ministerstvá a popri tom si ešte robil kampaň pre svoju novú stranu.„Zostal už len jediný ústavný činiteľ, ktorý s tým môže niečo urobiť, a to je pani prezidentka. Vyzývam pani prezidentku, aby bezodkladne odňala poverenie vláde Eduarde Hegera,“ povedal Pellegrini.Podľa neho urobil Heger podvod na voličoch, keď zmenil stranícke tričko a v súčasnosti nemá mandát ani morálne právo zastávať svoje funkcie, navyše je aj odvolaný. Poukázal na to, že sedem zo 16 kresiel vlády kontroluje politická strana, ktorá neprešla riadnymi voľbami a nie je zatiaľ ani zaregistrovaná v registri politických strán ministerstva vnútra.„Komu sa zodpovedá Heger? Parlamentu nie, lebo ten mu vyslovil nedôveru a na poste premiéra ho už nechce. Nezodpovedá sa už ani politickej strane, ktorá ho nominovala, pretože z nej ohlásil odchod,“ povedal Pellegrini.Kritizoval tiež to, že ministri, ktorí sa pridali k novej strane Demokrati, neodstúpili zo svojich stoličiek, keďže do funkcií prišli ako nominanti OĽaNO.Dodal, že už nejde o nátlakovú akciu na strany Sloboda a Solidarita (SaS) Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré nechcú zahlasovať za skoršie predčasné voľby ako septembrové, ale o ochranu demokratického systému. Podľa neho existuje obava, že ľudia prestanú dôverovať demokracii ako takej a budú pýtať nejakú tvrdú ruku, ktorá to tu uprace.„Extrém už veľmi silno búcha na dvere a pýta si svoj podiel na moci,“ hovorí Pellegrini s dodatkom, že ak prezidentka nič neurobí, potom sa nebude môcť diviť, keď sa bude spoločnosť do volieb výrazne radikalizovať.Zároveň poznamenal, že úradníckej vláde by Hlas-SD dôveru nevyslovil, no pokiaľ by išlo o podporu návrhov v parlamente, ktoré by boli v prospech ľudí na Slovensku, mohla by počítať s hlasmi poslancov za Hlas-SD. Zdôraznil, že dňom vymenovania by mala úradnícka vláda 30 dní plný mandát a mohla by rozhodovať o všetkých veciach, zároveň by mohla krajinu v pokoji doviesť do predčasných volieb.