Spoločnosť SEWA dosiahla v roku 2024 rekordný zber elektroodpadu, išlo o takmer 25-tisíc ton

29.1.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Sewa , najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov na Slovensku, dosiahla v roku 2024 rekordný zber a recykláciu elektroodpadu, keď vyzbierala takmer 25-tisíc ton, čo predstavuje viac ako tretinu všetkého elektroodpadu vyprodukovaného na Slovensku. Ako spoločnosť doplnila, súčasťou tohto elektroopadu bolo aj 157 ton prenosných batérií a 4,4 tony fotovoltických panelov.Výkonný riaditeľ spoločnosti Sewa Jozef Kozák zároveň uviedol, že spoločnosť úspešne obhájila autorizácie na zber a recykláciu všetkých komodít na ďalších päť rokov, čo jej umožňuje poskytovať komplexné služby nielen na Slovensku, ale aj v 30 európskych krajinách. V roku 2025 sa SEWA pripravuje na ďalší rast a zavádzanie inovácií spojené s novými výzvami.„V segmente batérií a akumulátorov zrejme dôjde k nárastu množstva lítiových batérií. Tie sú síce trvácnejšie a efektívnejšie pri nabíjaní, zároveň sú však náročné na recykláciu pre niektoré ich špecifické vlastnosti, ako je napríklad vznetivosť. Zároveň musíme počítať s možným negatívnym dopadom vládnych opatrení na trh, v podobe poklesu predaja nových elektrozariadení. A pripravujeme sa aj na implementáciu nových zberových infraštruktúr pre prenosné batérie a ďalšie zlepšenie svojich služieb, vrátane diverzifikácie spracovania chladiacich zariadení,“ objasnil J. Kozák.Riaditeľ spoločnosti doplnil, že spoločnosť plánuje rozšíriť aj projekt „Pomôž odpadom ľuďom v núdzi“, ktorý pomáha obyvateľom Bratislavy zbaviť sa nepotrebných elektrospotrebičov a zároveň podporuje ľudí bez domova.„V priebehu minulého roku sme v spolupráci s Domovom Sv. Jána z Boha realizovali 15 zberových dní a z 500 domácností sme vyzbierali viac ako 21 ton elektroodpadu,“ povedal Kozák.Podľa jeho slov by radi rozšírili projekt aj do ďalších väčších miest Slovenska, ak by o spoluprácu mali záujem organizácie, ktoré v nich ľuďom bez domova pomáhajú. Spoločnosť doplnila, že sa tiež aktívne venuje aj vzdelávacím projektom, ako je „Vymeň elektroodpad za lopty“, do ktorého sa zapojilo 400 škôl z celého Slovenska.