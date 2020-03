Spoločnosť SK-NIC podporí IT projekty zamerané na vzdelanie, digitálnu inklúziu a ekológiu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.3.2020 (Webnoviny.sk) - Správca slovenskej domény najvyššej úrovne, spoločnosť SK-NIC, podporí projekty v oblasti informačných technológií zamerané na vzdelávanie, digitálnu inklúziu a s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Celkovo na ne vyčlení 150 tisíc eur, pričom jednotlivé projekty podporí sumou od 10 do 30 tisíc eur s dvojročným priestorom na ich realizáciu.Záujemcovia podľa zverejnených informácií budú môcť svoje projekty prihlasovať od 15. marca do 30. apríla tohto roku elektronicky prostredníctvom webstránky firmy SK-NIC.Ako ďalej informuje spoločnosť, podporené budú projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách, či projekty digitálnej inklúzie, ktoré zapájajú všetkých ľudí nezávisle od veku, pohlavia, schopností a miesta do využívania výhod virtuálneho sveta.Podporené môžu byť aj projekty, ktoré v rámci technológií znižujú environmentálne dopady na životné prostredie.Spoločnosť SK-NIC, a. s., je správcom domény najvyššej úrovne .sk. Od decembra 2017 ju vlastní firma CentralNic so sídlom v Londýne. Tá je verejne obchodovanou spoločnosťou na trhu AIM pre rýchlo rastúce firmy na burze cenných papierov v Londýne.Zdrojom výnosov spoločnosti je predaj mien internetových domén po celom svete prostredníctvom vlastnej technologickej platformy. CentralNic pôsobí celosvetovo a má klientov vo viac než 200 krajinách.