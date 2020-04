Spoločnosť YIT Slovakia za sprísnených opatrení pokračuje vo výstavbe svojich projektov

O YIT

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.4.2020 (Webnoviny.sk) -Aktuálne výstavba na všetkých projektoch pokračuje v rámci aktuálnych možností bez obmedzení. Rozpracované projekty ZWIRN, NUPPU a Rozeta v Ružinove tak postupujú podľa plánov. Developer chce tento režim zachovať, pokiaľ to situácia a nariadenia vlády umožnia, aby sa budúci majitelia bytov mohli nasťahovať podľa plánovaných termínov. Rovnako tak napreduje aj konverzia Národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň, ktorá má prvých nájomcov privítať už na jeseň tohto roka. Developer na všetkých stavbách sprísnil svoje už aj tak dosť prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia: pri vstupe na stavenisko meria pracovníkom a dodávateľom teplotu, všetkým tiež zabezpečil dezinfekciu rúk, ochranné rúška a rukavice, ako aj obedy, aby zamestnanci ani v čase obeda neriskovali bližší osobný kontakt či pohyb viac ľudí v malom priestore. "V súčasnej situácii prihliadame aj na skutočnosť, že na našich projektoch pracuje veľa živnostníkov, pre ktorých by zastavenie prác mohlo mať ťažké ekonomické následky. Preto sa snažíme, aby v prípade dobrého zdravia a za dodržania sprísnených bezpečnostných a hygienických opatrení mohli vo svojej práci pokračovať, kým to nariadenia príslušných orgánov umožňujú," vysvetľuje rozhodnutie generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.Zvyšok zamestnancov firmy pracuje z domu, a tak ani v službách z oblasti starostlivosti pre zákazníkov, klientskych zmien či predaja neostali klienti bez podpory. Všetky činnosti, ktoré prebiehali pri osobných stretnutiach, sa presunuli do online priestoru formou emailu či prostredníctvom online služby YIT PLUS, alebo telefonicky. Nateraz sú pozastavené osobné obhliadky, ktoré ale developer možným záujemcom nahrádza formou 360° virtuálnej prehliadky "Táto situácia celý tím o čosi viac stmelila a som naozaj vďačný svojim kolegom, ktorí sa snažia navzájom si pomáhať a prispieť k tomu, aby súčasná situácia nemala zásadný dopad na termíny, ktoré máme voči našim klientom. Situáciu neustále monitorujeme, a pokiaľ nedôjde k sprísneniu opatrení zo strany vlády, budeme na stavbách pokračovať v nastavených opatreniach," dodal Milan Murcko.Zaujíma vás, ako to na našich stavbách práve vyzerá? Dozviete sa v našom videu.YIT je najväčšia fínska a významná severoeurópska stavebná spoločnosť. Buduje byty, obchodné priestory a rozvíja širšie územia. Špecializuje sa aj na náročnú výstavbu infraštruktúry. 10 000 špecialistov so zapojením zákazníkov pomáha pretvárať mestá na funkčnejšie a atraktívnejšie verejné priestory, miesta pre zdravý život celých generácií. Spoločnosť pôsobí v 11 krajinách: Fínsku, Rusku, škandinávskych a pobaltských štátoch, Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Nové YIT sa zrodilo 1. februára 2018, zlúčením viac ako 100-ročnej spoločnosti YIT Corporation a Lemminkäinen Corporation. YIT Corporation je kótovaná na helsinskej burze.Na Slovensku pôsobí od roku 2010 a pod hlavičkou YIT Slovakia sa sústreďuje najmä na revitalizáciu brownfieldov v Bratislave. V súčasnosti realizuje obytné komplexy NUPPU a Rozeta v Ružinove, ako aj projekt premeny areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne na živú mestskú štvrť ZWIRN, vrátane pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne. Aktuálne pripravuje projekt premeny industriálneho areálu bývalej panelárne na Mlynských nivách na zmiešanú štvrť. V uplynulých rokoch spoločnosť realizovala a úspešne ukončila projekty TAMMI Dúbravka, STEIN2 v Starom Meste a premenu bytového domu PARI v Ružinove. Ukončené projekty Tarjanne Dúbravka a Byty Villinki boli ocenené cenou CIJ Awards za najlepší rezidenčný projekt. Spoločnosť v rokoch 2014 – 17 štyrikrát v rade získala ocenenie ASB Developer roka a raz cenu ASB Stavebná firma roka.Informačný servis