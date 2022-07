Spoločnosť YIT Slovakia zorganizovala Víkend bratislavských dvorov a predstavuje manuál, s ktorým si svoj dvor môže zveľadiť ktokoľvek

Komplex NUPPU v bratislavskom Ružinove od prvej etapy poskytuje svojim obyvateľom

kvalitné bývanie, ale aj priestory na relax a oddych na rozsiahlom dvore plnom stromov,

lavičiek či detských preliezačiek. Susedská komunita si počas Víkendu bratislavských dvorov

zorganizovala swap na výmenu oblečenia a malé predajné trhy, kde obyvatelia mohli

ponúknuť rôzne výrobky na predaj svojim susedom.

Verejný prieskum o bratislavských dvoroch

7.7.2022 (Webnoviny.sk) -Dvory boli odjakživa súčasťou života ľudí v mestách – od raného detstva až po starobu. Bolo to miesto, kde sa mohli deti hrávať až do neskorého večera, kde sa stretli mamičky a porozprávali sa o svojich starostiach i radostiach, kde aj najstarší obyvatelia našli svoje miesto na oddych či rozhovor s rovesníkmi. V prvý júnový víkend sa uskutočnil nultý ročník podujatia Víkend bratislavských dvorov, na ktorých sa stretli ich obyvatelia a venovali sa úprave dvora alebo si zorganizovali vlastný komunitný program. Na niektorých dvoroch funguje živá komunita, ktorá sa o priestor stará a potom ho aj využíva. Niektoré dvory ešte len začínajú s obnovou zanedbaných priestorov, aby im navrátili život a prispôsobili si ich súčasným potrebám obyvateľov. Ako s obnovou dvora začať, ako si takéto práce naplánovať, aby ste zbytočne neplytvali energiou ani prostriedkami, sa dozviete v obsiahlom manuáli, ktorý je pre každého voľne prístupný na stiahnutie na stránke yit.sk/nechzijenasdvor . Spoločnosť YIT týmto spôsobom taktiež napĺňa svoju filozofiu budovania zelených a udržateľných miest a taktiež svoj koncept More Life in Yards, teda Nech žije náš dvor."Nielen byty, ale aj kvalitný verejný priestor, kde sa ľudia stretávajú a trávia spolu čas, je dôležitou súčasťou všetkých našich projektov. Boli by sme však radi, keby všetci obyvatelia miest mohli využívať svoje dvory a tráviť na nich čas zmysluplne, športovať a využívať ich aj na oddych a komunitné aktivity. Dvor pri bytovom dome prispieva k tomu, aby v štvrti vznikla dobre fungujúca komunita a priateľské susedské vzťahy. A funguje to aj naopak, pretože dobrá komunita prispieva ku kvalite bývania," hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.Spoločnosť zároveň na svojej webovej stránke spustila veľký verejný prieskum pre obyvateľov všetkých mestských častí Bratislavy, ktorého cieľom je zistiť preferencie ľudí, ako by chceli na dvoroch tráviť čas, či by sa zapojili do aktivít alebo aj brigády aj čo im v súčasnosti na ich dvore prekáža. Posledné dva roky, počas ktorých sme pre pandémiu boli nútení tráviť doma oveľa viac času, nám ukázali, že priestor na dvore vie byť neoceniteľným nielen pre mamičky s deťmi, ale pre všetkých, ktorí potrebujú tráviť čas na čerstvom vzduchu. A aby sa obyvatelia na dvore cítili príjemne, je v súčasnosti často potrebné priložiť ruku k dielu a zapojiť sa do úprav alebo priamo celej obnovy dvora. Okrem verejne dostupného manuálu, ktorý môže byť angažovaným susedom veľmi nápomocný, plánuje spoločnosť YIT v blízkej budúcnosti súťaž pre susedské komunity alebo občianske združenia o finančný príspevok na zveľadenie dvora.Informačný servis