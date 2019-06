Spoločnosť ZF Slovakia otvorí vo štvrtok v meste svoju novú prevádzku

ZF Slovakia. Foto: TASR - Andrej Budai Foto: TASR - Andrej Budai

Detva 5. júna (TASR) - Spoločnosť ZF Slovakia otvorí vo štvrtok 6. júna v Detve svoju novú výrobnú prevádzku. Firma, ktorá sa zameriava na výrobu podvozkových komponentov, bude podnikať v prenajatých priestoroch vznikajúceho priemyselného parku Punch Campus, kde je investorom spoločnosť Punch Precision. TASR o tom informovali zástupcovia spoločnosti.Spoločnosť ZF je jedným z troch najväčších dodávateľov pre automobilový priemysel na svete. Je globálnym technologickým lídrom v technológii pohonov a podvozkov, ako aj pasívnej a aktívnej bezpečnosti. Na Slovensku pôsobí od roku 1993 a disponuje piatimi výrobnými prevádzkami. Okrem Detvy sú ešte v Trnave, Leviciach, Šahách a Komárne. V súčasnosti zamestnáva v krajine viac ako 3000 ľudí.ZF Slovakia aktívne spolupracuje so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania. V Detve má rovnaký plán do budúcnosti. V tamojšej prevádzke je momentálne zamestnaných približne 50 ľudí. Cieľom je do konca roka zamestnať do 70 ľudí a následne v prvom štádiu závodu by tam malo pracovať zhruba 200 zamestnancov.