Spoločnosti Apple sa darilo napriek zníženému záujmu o iPhony

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 1. mája (TASR) - Americký koncern Apple dosiahol v 2. štvrťroku svojho obchodného roka 2018/2019 lepšie ako očakávané výsledky, keďže zisky divízie služieb mu pomohli vykompenzovať pokles predaja iPhonov.Zisk spoločnosti za tri mesiace do konca marca 2019 klesol o 16 % na 11,56 miliardy USD (10,30 miliardy eur), čo predstavuje 2,46 USD na akciu, Z 13,82 miliardy USD alebo 2,73 USD/akcia v rovnakom období vlani. Analytici však predpovedali koncernu ešte nižší zisk, a to 2,36 USD na akciu.Tržby Apple v 2. kvartáli klesli o 5 % na 58,02 miliardy USD z minuloročných 61,14 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali tržby 57,37 miliardy USD.Tržby z predaja iPhonov sa pritom znížili na 31,05 miliardy USD z 31,56 miliardy USD v minulom roku, ale boli vyššie ako 30,5 miliardy USD, s ktorými počítali analytici.,“ povedal Tim Cook, generálny riaditeľ spoločnosti Apple.Apple sa snaží rozvíjať nové zdroje príjmov pri stagnujúcom raste a čoraz tvrdšej konkurencii na trhu so smartfónmi, ktoré boli hlavným motorom jeho ziskov v minulosti.Čínsky Huawei v uplynulom štvrťroku svojím odbytom smartfónov prekonal iPhony, pričom sa dostal na druhé miesto v Kalifornii, pred Samsung.Celkovo Apple predal v prvých troch mesiacoch tohto roka 310,8 milióna smartfónov, o 6,6 % menej ako v rovnakom období 2018. Ich odbyt klesol už šiesty kvartál po sebe.Avšak príjmy Apple zo služieb a digitálneho obsahu vzrástli o 16 % na 11 miliárd USD. To odráža väčší dopyt po hudbe, Apple Pay a ďalších nových ponukách firmy. Zvýšil sa aj predaj tabletov iPadov, a to najstrmšie za šesť rokov.Čo sa týka vyhliadok, Apple očakáva v 3. štvrťroku tržby v pásme 52,5 až 54,5 miliardy USD.Apple tiež oznámil dividendu vo výške 77 centov na akciu, čo predstavuje nárast o 5 %, splatnú 16. mája.(1 EUR = 1,1218 USD)