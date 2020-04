Spoločnosti Embraco hrozí pre koronakrízu opätovné odstavenie výroby, dôvodom je nízky dopyt

Odstávku spôsobil nízky dopyt

Spoločnosť Embraco je súčasťou japonskej korporácie Nidec. Problémy globálnej ekonomiky preto ovplyvňujú aj ich výrobu a predaj. Hromadné prepúšťanie zatiaľ Embraco neplánuje, rovnako ako ani ďalšie firmy na Spiši.





29.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Embraco Slovakia , s.r.o., najväčší zamestnávateľ na Spiši, bude pravdepodobne musieť už druhýkrát počas koronakrízy zastaviť výrobu. Prvýkrát tak urobila 10. apríla, keď z dôvodu chýbajúcich výrobných komponentov od talianskych dodávateľov ohlásila odstávku výroby na desať dní.„Situácia je momentálne taká, že dôvodom odstávky je nedostatočný odbyt. Dodávateľské talianske firmy pomaly spúšťajú výrobu, ale odberatelia stále neodoberajú potrebné množstvá,“ priblížil predseda základnej organizácie OZ KOVO Juraj Hojnoš.Firma, ktorá vyrába kompresory do chladiarenských zariadení, zamestnáva približne 2300 ľudí. Počas prvého prerušenia výroby do práce chodilo 220 z nich.Podľa vedenia spoločnosti, ešte nie je isté, či zamestnanci zostanú doma s 80-percentným platom, alebo si budú čerpať dovolenky, respektíve po návrate do práce stratený čas odpracujú.„Formu, a tiež ako dlho tá odstávka firmy bude, nemáme ešte uzavreté, ale má ísť asi o päť pracovných dní,“ dodal Juraj Hojnoš s tým, že teraz je veľmi ťažké povedať, čo bude o mesiac alebo o pol roka.