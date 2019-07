Spoločnosti v nákladnej doprave sa môžu pridať k žalobe proti kartelu

Ilustračné foto. Foto: TASR/KR PZ v Trnave Foto: TASR/KR PZ v Trnave

Bratislava 10. júla (TASR) – Spoločnosti pôsobiace v oblasti nákladnej dopravy na Slovensku majú možnosť zapojiť sa do hromadnej žaloby proti kartelu nákladných vozidiel. Informovala o tom na medzinárodná advokátska kancelária Hausfeld, ktorá sa na túto problematiku špecializuje. Odhaduje, že ak by sa zapojili všetky dotknuté subjekty na Slovensku, mohli by vymáhať náhradu škody až 340 miliónov eur.Náhradu by mohli podľa advokátskej kancelárie vymáhať prevádzkovatelia komerčných nákladných spoločností na Slovensku, ktorí preplatili nákladné automobily od firiem podieľajúcich sa v karteli nákladných vozidiel na základe neprípustných dohôd o cenách. Celkovo by sa tento prípad mohol dotýkať takmer 400 dopravných firiem na Slovensku a viac ako 10 000 registrovaných vozidiel.Združenie cestných dopravcov na Slovensku Česmad pôsobí v tomto smere ako sprostredkovateľ.skonštatoval manažér pre legislatívu a zahraničné vzťahy Česmadu Martin Kozubík. Združenie s advokátskou kanceláriou podpísalo zmluvu o sprostredkovaní.Česmad zdôraznil, že navrhovateľmi sú dopravcovia, ktorých zastupuje advokátska kancelária a žiadajú finančnú náhradu škody, vzniknutej zakúpením nákladných vozidiel od výrobcov, ktorí sa dopustili kartelovej dohody pri stanovovaní predajných cien nákladných vozidiel s hmotnosťou nad šesť ton, predávaných v rokoch 1997 až 2011.Európska komisia podľa Kozubíka v roku 2016 uložila pokuty vedúcim výrobcom nákladných vozidiel. Priblížil, že podľa Komisie najväčší výrobcovia nákladných vozidiel uzavreli kartelovú dohodu a ceny za nákladné vozidlá boli vyššie, ako bola ich reálna hodnota.Spoločnosť Financialright na kauze spolupracuje s advokátskou kanceláriou Hausfeld. Na konci roka 2017 a 2018 podali dve veľké žaloby na súde v Nemecku s takmer 150 000 nákladnými vozidlami a v súčasnosti sa pripravuje tretia žaloba. Spoločnosti dotknuté kartelom sa môžu zaregistrovať na tento tretí nárok do konca júla tohto roka.Zvýšenie cien sa líši medzi krajinami, výrobcami nákladných automobilov, normami EURO aj rokmi, v ktorých boli kamióny obstarané. Ako uviedol Česmad, z ekonomického posúdenia pre slovenské nákladné vozidlá vyplýva rozpätie zvýšenia cien od 2,8 % do 13,8 % v závislosti od dátumu obstarania, výrobcu nákladných vozidiel, normy EURO a objemu kamiónov.Túto celoeurópsku iniciatívu začali spoločnosti Financialright a Hausfeld. Cieľom je umožniť spoločnostiam, ktoré kúpili alebo prenajali nákladné vozidlá dotknuté kartelom, vymáhať náhradu škody bez nákladov alebo nákladových rizík. Ak súdny spor nebude úspešný, spoločnosti zapojené do sporu to nič nestojí, v prípade úspechu platia podiel z náhrady škody. Zapojiť sa môžu prostredníctvom online registrácie.