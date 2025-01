Spoločný plán na mierové rokovania podľa Zelenského zatiaľ nie je, no bez účasti Ukrajiny trvalý mier nezaručia

25.1.2025 (SITA.sk) - Spojenci by mali pracovať na určení formátu akýchkoľvek nadchádzajúcich mierových rozhovorov s Ruskom. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj "Chápem, že kontakty môžu byť v rôznych formátoch," povedal Zelenskyj s odkazom na možné rokovania, ktoré by viedli k "spravodlivému mieru“. „Neviem dnes povedať, aké budú rokovania, aká bude štruktúra rokovacieho procesu, pretože zatiaľ nemáme spoločný plán," dodal Zelenskyj.Ruský prezident Vladimir Putin nepovedal, kedy by sa mierové rozhovory mohli uskutočniť. Kremeľ už skôr uviedol, že stále čaká na signály z Washingtonu, napriek tomu, že americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že je ochotný stretnúť sa s Putinom „okamžite“.Zelenskyj zopakoval spoločný záujem medzi ukrajinskými predstaviteľmi, že akékoľvek rokovania, ktoré vylúčia Kyjev, v konečnom dôsledku nezaručia žiadny trvalý mier."Je nemožné vylúčiť Ukrajinu z akejkoľvek rokovacej platformy, lebo táto rokovacia platforma nebude mať reálne výsledky, ale bude mať politické výsledky," povedal.