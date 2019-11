Spoločných chvíľ je ako šafranu. Užívajme si ich pri jedle

V minulosti bežný jav, prečo nie dnes?

18.11.2019 (Webnoviny.sk) -V minulosti bolo úplne bežné, že sa rodiny stretávali za veľkým stolom. A nielen počas Vianoc či vítania Nového roka. Dokonca v niektorých rodinách platilo, že za stolom mal každý svoje stabilné miesto. Pravidelné nedeľné posedenia, obedy alebo večere boli prejavom úcty k rodine a najbližším.Otec mal najdôležitejšiu úlohu hlavy rodiny, k matke - domácej pani však každý prechovával rešpekt. A hoci rodiny nie vždy disponovali veľkým obnosom peňazí, zakaždým vyťažili najmä z toho, čo si sami dopestovali a dochovali. Veď aj naši rodičia či starí rodičia by si isto spomenuli na oslavy alebo nedeľné posedenia za stolom so súrodencami, bratrancami, tetami a ujami, starými rodičmi a neraz bitku o poslednú porciu dezertu. Každý z nich by dozaista potvrdil, že tieto stretnutia mali neopísateľnú atmosféru a z ich spomienok by sa dala vyskladať kniha na pokračovanie.Rodinné a priateľské stretnutia by nemali chýbať v našom kalendári ani dnes. Žiaľ, doba a povinnosti spôsobili, že sa stretávame sporadickejšie, žijeme v rýchlej dobe a pred osobným kontaktom uprednostňujeme ten virtuálny. Čo by ste však povedali, ak by sa z večera v spoločnosti priateľov alebo rodinných príbuzných stala tradícia?O tom, že jedlo naozaj spája, svedčia aj zvyky v rôznych kútoch sveta. Napríklad Taliani jedlo doslova milujú, stolujú vo veľkých skupinách a sú pri tom patrične hluční. Jedlo si jednoducho vychutnávajú každým dúškom. Rovnako tak sú známi svojou štedrosťou africké národy a stolovanie je pre nich zážitok. Jediným cieľom hostiteľa je, aby sa jeho návšteva cítila dobre a mala na stole vždy len to najlepšie. Pre svoju typickú severskú pohostinnosť majú u turistov obdiv aj Islanďania, ktorí neraz vedú rebríček najpriateľskejších národov.Prečo si teda nevziať príklad a nemalo by nám jedlo dopriať viac spoločných momentov s priateľmi a rodinou? Vyskúšajte to a napravte všetky sľuby o tom, ako sa čoskoro či nabudúce uvidíte.Kalendáre. Máme ich na stoloch, na stenách, v našich smartfónoch, počítačoch. Jednoducho, všade. Stačí ich využiť. Základom úspechu je totižto systém a pravidelnosť. Prvý, druhý pokus možno bude trocha kostrbatý, ale keď si vytvoríte spolu s rodinou či priateľmi "návyk", spoločné chvíle sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vášho týždňa či mesiaca. Naplánujte kamarátom napríklad špagetový štvrtok za mesiac alebo súrodencom spoločný nedeľný koláč s kávou. Vopred dohodnuté pravidelné stretnutia sa postupne stanú tradíciou a budete ich brať automaticky.Viac zábavy i účastníkov pritiahnete vtedy, keď dáte vášmu stretnutiu tému. Neurčitá schôdzka pri čajovom pečive dieru do už i tak nabitých kalendárov nespraví. Dámska jazda pri talianskom jedle a víne, spoločné vianočné pečenie s punčom, komiks sushi párty alebo kino večer s mini hamburgermi, to je už iná reč. Slinky tečú a záujemcovia pribúdajú. Ako na to sa inšpirujte napríklad na stránke www.somat.sk/Enjoytogether , na ktorej nájdete tipy pre spoločné chvíle s priateľmi pri dobrom jedle a originálnom programe. Zapojte sa tak spolu s nami do iniciatívy spoločnosti Henkel a značiek Somat a Pur - #Enjoytogether. Pripomína, aké dôležité je venovať čas svojim blízkym a povzbudzuje k stretnutiam. Ideálne v spoločnosti dobrého jedla, v kuchyni, v srdci každej domácnosti. Podeľte sa o tieto jedinečné momenty aj na sociálnych sieťach s hashtagom #enjoytogether a inšpirujte svojich priateľov.Jednou z cenných vymožeností dnešnej doby je možnosť rýchlych fotografií. Stačí vziať do ruky mobil, zapnúť fotoaparát a je to. Oproti minulosti a vyvolávaniu filmov s obmedzeným množstvom záberov veľký rozdiel. Prečo to nevyužiť? Zdieľajte si spoločné albumy, urobte si nástenku spomienok alebo si vytvorte uzavretú párty skupinu na sociálnych sieťach, kde si budete zdieľať spomienky. Po roku si môžete z fotiek vytvoriť, napríklad, spomienkový plagát alebo knihu-album aj s odkazmi a poznámkami, ako bolo kedysi dobrým zvykom.