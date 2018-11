Spolok slovenských spisovateľov udelil ceny za rok 2017

Na snímke predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik (vpravo) odovzdáva Jaroslavovi Rezníkovi Cenu Milana Rúfusa za poéziu. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. novembra (TASR) - V Galérii mesta Bratislavy v Pálfiho paláci sa vo štvrtok uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročných cien a prémií Spolku slovenských spisovateľov (SSS) za knižnú tvorbu roku 2017.Cenu Ladislava Ťažkého za prózu získala Etela Farkašová s románom Scenár. Cena Milana Rúfusa za poéziu patrí Jaroslavovi Rezníkovi za básnickú zbierku Keď stíchne naša krv. Cenu Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti získal Jozef Kollár so zbierkou Keď ťa chytím, tak ťa zjem!. Cenou Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež ocenili Margitu Ivaničkovú za román S tromi psami za pätami. Cena Alexandra Matušku za esejistiku patrí Pavlovi Dinkovi za zbierku esejí Láska k moci a moc lásky. Cenu Vladimíra Ferka za literatúru faktu si odniesol Leopold Moravčík za cestopisnú knihu Čína na konci Dlhého pochodu, ktorá tiež získala prvenstvo v online hlasovaní o Cenu čitateľa 2018.Celkovo 67 diel vydaných v kalendárnom roku 2017 a prihlásených do súťaže ich vydavateľmi či autormi hodnotila odborná porota v zložení Štefan Cifra (predseda), Dalimír Hajko, Tatiana Jaglová, Katarína Kolláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomenčík, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá a Igor Válek.V šiestich kategóriách udelila šesť hlavných cien a päť prémií. Tie získali v kategórii próza Peter Mišák za knihu Alicine psy, v kategórii poézia Oľga Gluštíková za dielo Atlas biologických žien a Jana Melcerová za titul Žmúrim do tmy. V kategórii literatúra pre deti ocenili prémiou Martu Hlušíkovú za titul Len sa teš, pampúch a v kategórii literatúra pre mládež Jaroslavu Kuchtovú za dielo Keby som mal brata.povedala pre TASR Etela Farkašová, ktorá v novom románe prináša príbeh starších manželov, prekladateľky a prírodovedca, prechádzajúcich procesom vyrovnávania sa s vlastným starnutím. Autorka sa usilovala o presah nad tento individuálny príbeh a vypovedať o generačnom pocite sedemdesiatnikov v slovenskej spoločnosti.poznamenala Farkašová s tým, že aj vyšší vek prináša isté výhody.dodala autorka, ktorá s ocenenou knihou vyhrala aj súťaž Anasoft litera.uviedol pre TASR Rezník na margo oceneného titulu Keď stíchne naša krv, ktorý v piatich tematicky odlišných blokoch prináša smútočnú spomienku na zosnulých, témy života - plodného i ľúbostného, prostredie domova, národných osobností, udalostí histórie. Rezník zároveň priznal, že ako člen porôt literárnych súťaží vníma množstvo mladých ľudí, ktorí sa pokúšajú písať poéziu:Leopold Moravčík označil svoju ocenenú knihu za výsledok polstoročného pôsobenia v oblasti zahraničnopolitickej žurnalistiky.povedal pre TASR autor, ktorý za knihu Čína na konci dlhého pochodu získal aj Cenu E. E. Kischa 2018 a momentálne pracuje na ďalšom cestopise.priblížil.Ocenené diela budú vystavené aj na práve sa začínajúcom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018.