Spolok Živena na festivale Pohoda 2019 oslávil 150. výročie

Na archívnej snímke predsedníčka Miestneho odboru Živena Bratislava Alena Bučeková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 12. júla (TASR) – Spolok Živena oslavuje 150. rokov svoje existencie. O tom, že má čo ponúknuť aj súčasnej žene a nepatrí len do minulosti, hovorili jeho predstaviteľky v piatok na festivale Pohoda 2019 na trenčianskom letisku.uviedla pre TASR predsedníčka miestneho odboru Živeny v Bratislave Alena Bučeková.priblížila pre TASR predsedníčka Živeny Magdaléna Vášáryová.Bučeková doplnila, že v spoločnosti vidí problém v tom, že existuje veľmi veľa alternatív, ktoré môžu ľudí miasť.vysvetlila. Podľa jej slov by spoločnosť mala viac rozmýšľať a menej podliehať rôznym dezinformáciám.Spolok sa snaží podľa jej členiek pomáhať napríklad ženám, ktoré ostávajú doma samé s chorým dieťaťom či rómskym ženám. Podľa Vášáryovej sa snažia reagovať aj na legislatívny proces, ktorý sa týka práv žien.povedala. Každý miestny odbor má špeciálnu tematiku, ktorej venuje pozornosť.Veľmi dôležité je podľa predsedníčky spolku aj to, že spája generácie. Charakteristické pre členky spolku je podľa Vášaryovej to, že sa nesťažujú.dodala s dôvetkom, že nemajú čas nariekať, sú energické a mentálne svieže.Výročie najdlhšie fungujúceho spolku na Slovensku si pripomínajú vydaním prvého súborného diela o Živene. Rovnako tak urobia aj slávnostným galavečerom v Činohre Slovenského národného divadla, ktorý začiatkom septembra uvedie na svojich obrazovkách aj RTVS.V súčasnosti funguje Živena ako občianske združenie, ktoré má približne 1000 členov.