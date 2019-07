Spolu-OD zakladá ženskú organizáciu strany

Simona Petrík, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) - Mimoparlamentná strana Spolu-OD zakladá ženskú organizáciu Ženy Spolu. Tá chce presadzovať riešenia v desiatich oblastiach týkajúcich sa rovnosti žien a mužov. Informovala o tom hovorkyňa Spolu-OD Silvia Hudáčková.Členka prípravného výboru a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Simona Petrík upozornila, že pri príprave Manifestu žien ešte nevedeli, že poslanci vládnej koalície pred voľbami otvoria tému interrupcií. Považuje to za politickú kampaň,povedala.Iniciatíva by sa chcela zamerať na viacero oblastí.informovala členka predsedníctva Spolu Jaroslava Lukačovičová. Predloženie prvého balíka konkrétnych návrhov Petrík avizovala na jeseň.Ženy Spolu chcú presadzovať rovnosť žien a mužov aj vo vnútri strany, cieľom je do dvoch rokov dosiahnuť aspoň 30-percentné zastúpenie žien na všetkých úrovniach.