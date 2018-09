Spolu: Prezident finančnej správy by mal odstúpiť zo svojej funkcie

Na archívnej snímke Miroslav Beblavý. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. septembra (TASR) - Prezident finančnej správy František Imrecze by mal podľa mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia odstúpiť. Podľa lídra strany Miroslava Beblavého nemá morálne a ani manažérske právo ďalej zotrvávať vo svojej funkcii.Beblavý to uviedol v reakcii na pondelkové vyjadrenia Imreczeho k medializovaným informáciám o podvodoch na cle pri dovoze textilu z Číny." zdôraznil Beblavý na pondelkovom brífingu v Bratislave. Mal by podľa neho uvoľniť svoje miesto a nechať finančnú správu niekomu, kto nie je zapletený do tohto "Beblavý priblížil, že v tomto prípade Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) odporučil Európskej komisii (EK), aby od Slovenska vymáhala viac ako 300 miliónov eur za colné podvody, ktoré Slovensko dovolilo spáchať v rokoch 2013 - 2014. Pripomenul, že OLAF je vyšetrovací orgán, ktorý povedal EK, že podvody sa stali a vyčíslil za ne škodu. Komisia sa tak môže rozhodnúť, či ich bude od Slovenskej republiky vymáhať alebo nie.," vyčíslil líder strany Spolu.Imrecze by mal však podľa neho odstúpiť zo svojej pozície bez ohľadu na to, či bude Komisia od Slovenska nakoniec túto sumu vymáhať, alebo to krajina dokáže nejako politicky vylobovať. "," doplnil Beblavý.Pondelková reakcia Imreczeho na tento prípad bola podľa neho absolútne neuspokojivá. Okrem iného použil podľa Beblavého "" obranu, keď povedal, že colník nemôže vedieť, aká je hodnota precleného tovaru. "opísal Beblavý.Podľa Imreczeho nevedie EK voči Slovensku žiadne konanie a ani od nej nevymáha žiadne peniaze. Slovensko však vedie s Európskou úniou (EÚ) diskusiu o probléme tzv. podhodnocovania tovaru dovážaného do EÚ z krajín mimo Európy.OLAF podľa neho určil na prelome rokov 2014 a 2015 metodiku, ako stanovovať colnú hodnotu colne rizikového tovaru, akým je textil a obuv z Ázie, najmä z Číny. Na základe tejto metodiky však podľa Imreczeho OLAF vyčíslil štátmi EÚ nevymožené clo aj za predchádzajúce dva roky, keď metodika neplatila. SR takýto postup odmieta.oznámil Imrecze. Slovensko podľa neho nemieni akceptovať, že by malo tento colný dlh zaplatiť, a bude sa o svoju pravdu biť všetkými možnými nástrojmi.