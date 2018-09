Spoluautor vyšetrovania o Petrovovi a Boširovovi musel odísť z Ruska

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. septembra (TASR) - Ruský novinár, ktorý sa zapojil do vyšetrovania o mužoch podozrievaných Britániou z pokusu o otrávenie bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa, bol nútený odísť z Ruska.Rozhlasová stanica Echo Moskvy uviedla, že novinár Sergej Kanev jej v sobotu potvrdil, že opustil Rusko, keď sa dozvedel, že by ho tam mohli obviniť z prípravy teroristického útoku.Ruský publicista a novinár Viktor Šenderovič túto situáciu podľa Echa Moskvy komentoval konštatovaním, že vNa vyšetrovaní okolností otravy agenta Skripaľa a jeho dcéry pracujú investigatívne portály Bellingcat a The Insider.K útoku na Skripaľovcov došlo 4. marca v anglickom meste Salisbury a podľa Londýna bola pri ňom použitá nervovoparalytická látka novičok. Británia z jeho uskutočnenia podozrieva agentov GRU Alexandra Petrova a Ruslana Boširova.Investigatívni novinári doteraz odhalili údajne pravú totožnosť jedného z dvoch agentov - podľa Bellingcatu Boširov sa v skutočnosti volá Anatolij Čepiga a je plukovníkom GRU.Údaje o totožnosti Alexandra Petrova - druhého z mužov podozrivých zo spáchania pokusu o otravu bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry - budú zverejnené v najbližších siedmich až desiatich dňoch, napísal v piatok britský denník The Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené s týmto prípadom.Britský denník Daily Telegraph okrem toho v piatok informoval, že britské spravodajské služby a protiteroristická policajná jednotka medzičasom identifikovali aj tretieho podozrivého v prípade Skripaľ.Podľa Telegraphu tento tretí podozrivý - údajne tiež zamestnanec GRU - navštívil Salisbury s cieľom zhromaždiť spravodajské informácie pre svojich kolegov Alexeja Petrova a Ruslana Boširova, ktorí podľa Británie pokus o otrávenie Skripaľovcov spáchali.Tento agent pre kolegov vypracoval plán ulice v Salisbury, kde býval Skripaľ, a zistil, ktoré dvere na dome používa.Polícia pri vyšetrovaní útoku na Skripaľa zistila, že nervovoparalytická látka, ktorou mal byť tento bývalý agent GRU otrávený, bola nanesená aj na kľučku vchodových dverí.