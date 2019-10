Spolupáchateľa podpaľačského útoku v Predjordánsku už obvinili

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 24. októbra (TASR) - Mladý Izraelčan, ktorý bol v máji obvinený ako spolupáchateľ pri príprave vraždy palestínskej rodiny z roku 2015, bol vo štvrtok obvinený aj z členstva v teroristickej organizácii.Podľa agentúry AFP ide o skupinu židovských extrémistov, ktorí podľa súdu chcú "Arabom vštepiť strach, poškodzovať ich majetok a ohrozovať ich životy".Izraelský súd vo štvrtok popísal spomínanú teroristickú organizáciu ako zoskupenie približne 100 osôb, ktorých vandalské činy sa zameriavali na majetok arabského obyvateľstva, ale aj na kresťanské cirkvi.Obvinený mladík podľa súdu "opísal víziu, na ktorej pracoval so svojimi priateľmi - chceli vytvoriť štát, vrátane armády a súdov, ktorý by fungoval podľa židovských zákonov." Podľa ich plánov nežidia nemali mať právo žiť v tomto štáte, preto "ak nechcú odísť dobrovoľne, môžu byť zabití."Agentúra AFP dodala, že rozsudok v tejto kauze by mal byť vynesený v januári.Pri podpaľačskom útoku, ktorého terčom boli v júli roku 2015 dva domy v palestínskej dedine Dúma na Západnom brehu, zaživa zhorelo 18-mesačné batoľa. Obaja jeho rodičia podľahli svojim zraneniam v priebehu niekoľkých týždňov po útoku. Ako jediný z rodiny útok prežil vtedy štvorročný brat a syn obetí. Vyviazol však s rozsiahlymi popáleninami.Židovský mladík mal v čase podpaľačského útoku 17 rokov a bol súdený ako maloletý. Priznal, že pred útokom sledoval palestínsku dedinu spoločne s dospelým spoluobžalovaným Amiramom Ben-Ulielom.Ben-Uliel z osady Šilo zo severozápadnej časti Západného brehu je súdne stíhaný v troch prípadoch vraždy a jedného pokusu o vraždu spolu s podpaľačstvom a sprisahaním s cieľom spáchať trestný čin z nenávisti.Obvinení žili v čase pred útokom v židovských osadách ilegálne postavených v blízkosti palestínskej dediny Dúmá. Útok, ktorý si spoločne naplánovali, mal byť pomstou za smrť Malachiho Rosenfelda, zabitého v júni roku 2015 pri streľbe Palestínčanov v blízkosti židovskej osady Šilo.