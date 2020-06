Spolupráca Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity pokračuje

Výskumy a spolupráca

24.6.2020 (Webnoviny.sk) - Tri najsilnejšie vedecké inštitúcie na Slovensku chcú naďalej prehlbovať spoluprácu. Agentúru SITA o tom informovala tlačovou správou Lenka Miller hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Práve UK, Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) Slovenská akadémia vied (SAV) svojím výskumným potenciálom vytvárajú väčšinu vedeckej produkcie Slovenska. Na pôde UK sa v stredu konalo prvé zasadnutie vedení týchto inštitúcií, ktorých spolupráca začala pred rokom podpísaním memoranda o spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy a rozvojaPodľa hovorkyne je jednou z priorít vedeckého klastra, ktorý spoločne inštitúcie tvoria internacionalizácia výskumu. V tejto oblasti už spolupracujú aj na viacerých projektoch ako je napríklad Projekt Saspro 2, ktorý iniciovala SAV a v druhej výzve prizvala do spolupráce UK a STU.Umožňuje mobilitu zahraničných výskumníkov na ich pracoviskách. SAV môže prijať do 20 výskumníkov a obe univerzity zhodne po 10 výskumníkov. Dokopy tak vytvoria podmienky na spoluprácu so 40 výskumníkmi zo zahraničia.„Jeho unikátnosť vnímam v dvoch rovinách. Jednou z nich je podpora návratu našich vedeckých pracovníkov, ktorí dlhší čas strávili v zahraničí a druhou internacionalizácia vedeckého priestoru v Bratislave,“ vyzdvihol predseda SAV Pavol Šajgalík . Ďalším projektom zameraným na modernizáciu výskumnej infraštruktúry UK a STU je projekt Accord, ktorý predstavuje historicky najväčšiu investíciu do modernizácie infraštruktúry a posilnenie vedeckých kapacít.„V čase uzavretých hraníc a chýbajúcich zdravotníckych pomôcok v Európe, ale aj v celom svete sme dokázali, že to najdôležitejšie máme u nás doma. Sú to špičkoví vedci a odborníci, ktorí v naozaj krátkom čase a často skromných podmienkach dokázali vyvinúť technológie a projekty svetovej úrovne,“ zdôraznil rektor Univerzity Komenského Marek Števček . UK a STU boli zároveň prvými univerzitami, ktoré prerušili prezenčnú výučbu 8. marca a poslali študentov domov, čím v začiatkoch zabránili šíreniu vírusu.Miller ale v tlačovej správe upozorňuje, že na jednej strane stúpa dôvera vo výskumné inštitúcie ako sú SAV a vysoké školy, na druhej strane vláda presúva financie z eurofondov určených na vedu a výskum inam.„Ako lídri vo výskume aktuálne pociťujeme zastavenie tokov eurofondov určených na vedu a výskum v období 2016 – 2020 ako veľmi vážny problém. Najmä aktuálna realokácia 170 miliónov eur na iné účely, pri ktorej došlo k porušeniu princípu partnerstva vedie k tomu, že práve výskumným univerzitám zostane na konci programového obdobia v rukách pomyselný „čierny Peter“,“ povedal rektor STU Miroslav Fikar.Minulý týždeň sa predstavitelia vedeckých inštitúcií stretli s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) práve vo veci riešenia chýbajúcich peňazí na vedu a ten im prisľúbil dať vyjadrenie do pondelka 29. júna.„UK a STU sa tiež rozhodli pre spoločnú stratégiu oslovovania nových študentov. Na veľtrhu pomaturitného vzdelávania v Brne mali už minulý rok spoločný stánok a prezentovali Bratislavu ako destináciu pre kvalitné štúdiu, Túto spoluprácu plánujú obe univerzity ďalej rozširovať,“ uviedla hovorkyňa. Univerzity to podľa nej chcú spoločne s Magistrátom hlavného mesta Slovenska – Bratislavy zopakovať aj tento rok.