Spolupracovníkov z dm predajní na letnú kampaň ženského zdravia pripravil ďalší dm Workshopfest

Poskytovanie príležitostí na vzdelávanie sa a rozvoj je v spoločnosti dm kultúrou a samozrejmosťou. K ponuke vzdelávania patrí od roku 2022 aj atraktívny festivalový formát určený špeciálne pre spolupracovníkov z predajní, dm Workshopfest. "Všetci tí, ktorí sú v dennodennom styku so zákazníkmi, reprezentujú našu značku, naše farby, naše logo. Dbáme preto o to, aby sme im vždy poskytovali príležitosti vzdelávania sa a získavania nových skúseností a úprimne nás teší, že to robíme aj touto zážitkovou formou," vyjadril sa počas podujatia Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.Zážitok a načerpanie nových síl a podnetov sú dôležité piliere podujatia. "Ak to poviem veľmi zjednodušene, cieľom dm Workshopfestov je spojenie príjemného s užitočným. Vždy sa snažíme nájsť niečím zaujímavý a inšpiratívny priestor, v ktorom vytvoríme atmosféru nielen na získanie či oprášenie si vedomostí, ale aj na vzájomné rozhovory, výmeny skúseností a spoločnú zábavu," priblížil ideu podujatia za organizačný tím Radoslav Bátora. Podľa jeho slov práve jedinečnosť priestoru podčiarkuje zážitok zo vzdelávania a robí ho zapamätateľnejším. Tentokrát túto úlohu do detailov naplnil premyslený a multifunkčný industriálny priestor Oozi v Trnave.Obsah dm Workshopfestu slúži ako podpora pre nasledujúce poradenstvo zákazníkom, preto sa vždy odvíja od kampane, ktorá v dm prebieha navonok. Tentokrát je ňou osvetová kampaň venovaná ženskému zdraviu a najmä téme ženského cyklu, s cieľom nahradiť tabu otvorenou diskusiou. Spolupracovníkov tentokrát čakali workshopy o zdravom stravovaní, o doplnkoch výživy, o starostlivosti o pleť, zuby aj vlasy, ale aj predstavenie produktov dámskej hygieny a workshop fyzioterapie zameranej na brucho a panvové dno. Program doplnila prednáška o sebadôvere, beauty poradenstvo, výroba vlastných čajov či solí do kúpeľa, merania indikátorov zdravotného stavu či maderoterapia."Veľmi dobre vnímam hodinu s pani fyzioterapeutkou Monikou Šrenkelovou, ktorá nám vysvetľovala prepojenie správneho držania tela a správneho dýchania s naším zdravím. Viaceré z našej skupiny sme s prekvapením zistili, že sú to pre nás úplne nové poznatky," zdieľala dojmy z workshopu účastníčka Stanislava Kľúčovská z piešťanskej dm predajne.V otvorenom priestore na varenie s výživovou poradkyňou Zuzanou Líškovou sa spolupracovníci zaujímali o potreby tela v rôznych etapách života aj o špecifickosť menopauzy v spojení s ukladaním tuku. "Okrem toho, že dnes spolu varíme, sa aj veľa rozprávame o výžive žien. O tom, v čom je špecifická oproti mužom, aj aké minerály a vitamíny by si ženy mali v jednotlivých fázach cyklu aj života dopĺňať. Následne varíme zo surovín, ktoré možno nie sú také bežné, no prekvapia svojou kombinovateľnosťou," priblížila svoju rolu Zuzana Líšková.Vzdelávanie spojené so starostlivosťou o vlasy už po štvrtýkrát zastrešil hairstylista Jakub Michelčík, ktorý prezradil, ako sa pripravuje: "Pri tvorbe obsahu workshopu čerpám aj z toho, že som ako celoročný a pravidelný zákazník dm niekedy svedkom otázok, ktoré zákazníci kladú v predajniach. Veľakrát si tieto navnímané podnety zapisujem, aby som sa k nim pred dm Workshopfestom vedel vrátiť." Venoval sa otázkam problematík spojených s pokožkou hlavy a s vlasmi aj otázkam bežnej starostlivosti. "Často v predajniach počujem otázky o možných problémoch pri farbení vlasov, o krytí šedivých vlasov či o regenerácii poškodených vlasov, na čo už človek potrebuje odbornejšie vzdelanie. Mojou úlohou je, aby z workshopu odišli ľudia pripravení dávať zákazníkom hodnotné odpovede," doplnil Jakub Michelčík.