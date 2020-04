Spoluzakladateľ sociálnej siete Twitter venuje na boj proti pandémii miliardu dolár

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2020 - Spoluzakladateľ sociálnej siete Twitter a platobnej aplikácie Square Jack Dorsey daruje miliardu dolárov (v prepočte vyše 918 miliónov eur) na boj proti pandémii nového koronavírusu. Oznámil to v sérii tweetov, s tým, že to predstavuje zhruba 28 percent jeho majetku.Na financovanie daru použije svoje akcie zo Square, pričom peniaze bude distribuovať prostredníctvom nadácie Start Small. Kam konkrétne financie poputujú, neuviedol.Dorsey sa na Twitteri vyjadril, že po "odzbrojení" pandémie financie poputujú na úsilie v oblasti zdravia a vzdelávania dievčat a výskum univerzálneho základného príjmu.Štyridsaťtriročný podnikateľ uviedol, že chce darovať veci, pri ktorých chce ešte za jeho života vidieť účinky."Život je príliš krátky, tak dnes urobme všetko pre to, aby sme pomohli ľuďom," napísal.