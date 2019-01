Spoluzakladateľ Talibanu Barádar bude rokovať s USA o Afganistane

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 25. januára (TASR) - Spoluzakladateľ Talibanu Abdul Ghaní Barádar, ktorého prepustili v októbri z väzenia, bude šéfom politickej kancelárie hnutia v Katare, ktorá rokuje so Spojenými štátmi o ukončení 17 rokov trvajúcej vojny v Afganistane. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu Talibanu.Barádara, popredného vojenského veliteľa Talibanu, zatkli v roku 2010 v Pakistane. Jeho prepustenie zrejme dohodli USA v rámci vyjednávaní a jeho prítomnosť by mohla uspokojiť poľných veliteľov, ktorí sa obávajú ústupkov zo strany politického vedenia.Barádar by mal prispieť kuviedol hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.AP pripomína, že americký vyslanec Zalmay Khalilzad sa stretol v minulých mesiacoch s Talibanom viackrát v snahe ukončiť najdlhšiu vojnu Spojených štátov. Tie vpadli do Afganistanu po útokoch z 11. septembra 2011 s cieľom zvrhnúť Taliban, ktorý ukrýval Usámu bin Ládina a príslušníkov al-Káidy. V minulých rokoch sa hnutie zmocnilo takmer polovice územia Afganistanu.Khalilzad je v Katare od pondelka. Americký rezort diplomacie nepotvrdil ani nepoprel predchádzajúce stretnutia s Talibanom, ale Khalilzad uviedol, že sa stretáva so všetkými stranami konfliktu.Povstalci sa napriek žiadosti Spojených štátov dlhodobo odmietajú zúčastňovať na priamych rozhovoroch s afganskou vládou v Kábule, ktorú Taliban považuje za bábku Washingtonu.Americkí činitelia v decembri uviedli, že prezident USA Donald Trump hodlá stiahnuť polovicu zo 14.000 amerických vojakov rozmiestnených v Afganistane.