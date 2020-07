Spomaliť starnutie by mohla vhodná terapia, vedci spravili vo výskume výrazný pokrok

Proces preniesli do počítača

Terapia na spomalenie starnutia

25.7.2020 - Vedci z University of California San Diego (UCSD) sú o krok bližšie k spomaleniu procesu starnutia. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Výskumníci starnutie študovali na kvasniciach, pretože ich bunky sú ľahko manipulovateľné. Zaujímalo ich, či rôzne bunky starnú rovnakou rýchlosťou a z rovnakého dôvodu. Zistili pritom, že aj bunky z rovnakého genetického materiálu a v rovnakom prostredí starli "pozoruhodne odlišnými spôsobmi", skonštatovali vedci v štúdii, ktorú publikovali v časopise Science.Asi polovica kvasnicových buniek starla v dôsledku postupného úpadku nukleolusu, bunkového jadierka. Druhá polovica však starla v súvislosti s dysfunkciou mitochondrie, ktorá produkuje energiu. Bunky sa podľa vedcov už na počiatku svojho života vydajú jednou z dvoch ciest - nukleárnou alebo mitochondriálnou, a na tej pokračujú aj počas starnutia, až kým nezomrú.Následne vedci vykonali ďalšie testy s cieľom zistiť, ako sa bunky správajú. "Na pochopenie, ako bunky robia tieto rozhodnutia, sme identifikovali molekulárne procesy obsiahnuté v každej ceste starnutia a prepojenia medzi nimi, čím sme odhalili molekulárny obvod, ktorý ovláda starnutie buniek, podobne ako elektrický obvod, ktorý ovláda domáce spotrebiče," vysvetlil jeden z autorov štúdie Nan Hao.Keď potom vytvorili model tohto obvodu, zistili, že ho dokážu s pomocou počítačovej simulácie manipulovať a optimalizovať.Tak dokázali vytvoriť aj novú dráhu starnutia s dramaticky predĺženým životom, čo by podľa vedcov mohlo postupne viesť až k spomaleniu starnutia u ľudí. Štúdia podľa Haa ukazuje, že by bolo možné vyvinúť terapiu, ktorou by dokázali preprogramovať, ako ľudské bunky starnú s cieľom oddialenia procesu starnutia a predĺženia ľudského zdravia.Vedci plánujú svoj model otestovať na komplexných bunkách, organizmoch a napokon aj na ľuďoch a tiež zistiť, ako by mohli k predĺženiu života prispieť rôzne kombinácie terapeutík a liekov."Starnutie predstavuje základnú biologickú otázku a my vieme o procese starnutia veľmi málo," povedal Hao pre CNN s tým, že starnutie súvisí s množstvom ochorení, takže ak by dokázali pomôcť spomaliť starnutie alebo predĺžiť život, bolo by to prospešné pre spoločnosť.