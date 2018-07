Spomaľovači internetu v mobile – 5 tipov ako s nimi zatočíte

1. Zatvorte alebo aj zmažte aplikácie, ktoré nevyužívate

Otvorené aplikácie na pozadí spomaľujú telefón, preto by prvým krokom mala byť rýchla pomoc v podobe zatvorenia aplikácií, ktoré nepoužívate. Ak sme už pri aplikáciách, v telefóne si určite nájdete aj tie, ktoré nepotrebujete a zbytočne zahlcujú pamäť, čím opäť pomôžete rýchlosti vášho zariadenia.Moderné technológie sa dnes rozvíjajú obrovským tempom. Kým 3G sieť ešte nedávno bohato stačila pre naše potreby, dnes je už 4G alebo LTE sieť nevyhnutnosťou. Stránky v mobile sa vám načítajú niekoľkonásobne rýchlejšie ako predtým a nebude už problémom ani hranie hier či prehrávanie videí. Neviete, ako si nastaviť LTE sieť? Je to jednoduché. Stačí sa zastaviť v ktorejkoľvek O2 predajni, kde vám ju bezplatne nastavia a do 31.8. môžete dostať ešte aj darček v podobe 5 GB dát na surfovanie.Vyrovnávacia pamäť zrýchľuje opätovné načítavanie internetových stránok, avšak dobrým tipom pre rýchlejšie surfovanie je jej občasné vymazanie.Je dôležité vedieť, že nie každá SIM karta podporuje 4G LTE sieť. Riešenie je jednoduché. Výmena SIM karty je bezplatná a rýchla v ktorejkoľvek O2 predajni. Internet vám bude frčať a môžete získať aj darček v podobe 5 GB dát.Dnes stále existujú telefóny, ktoré rýchlu 4G sieť nepodporujú. V ktorejkoľvek O2 predajni vám vedia skontrolovať, či vaše zariadenie rýchly internet podporuje. Smart zariadenia sa dnes pohybujú už od 2 EUR na začiatok, takže nový smartfón nemusí automaticky znamenať aj veľké výdavky.