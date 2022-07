Spomeňte si, že Aljaška kedysi patrila Rusku, keď bude zmrazovať majetok, rýpol si Volodin do USA

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda dolnej komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin upozornil USA, že keď bude zmrazovať ruský majetok, mali by si spomenúť, že Aljaška kedysi patrila Rusku.„Keď sa pokúšajú privlastniť si naše majetky v zahraničí, mali by si uvedomiť, že my tiež máme niečo, čo môžeme žiadať naspäť," poznamenal Volodin počas stretnutia so zákonodarcami.Rusko kolonizovalo Aljašku a založilo tam aj viacero sídel, no v roku 1867 ju predalo Spojeným štátom za 7,2 milióna dolárov.