Spor Číny a USA zasiahol aj APEC

Port Moresby 18. novembra (TASR) - Summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutočnil v hlavnom meste Papuy-Novej Guiney Port Moresby, sa skončil bez záverečného komuniké predstaviteľov organizácie. Stalo sa tak prvýkrát od prvého stretnutia lídrov APEC v roku 1993. Dôvodom bol pokračujúci obchodný spor medzi USA a Čínou, čo naznačuje, že napätie medzi dvoma najsilnejšími ekonomikami sa zatiaľ zmierniť nepodarilo.povedal novinárom po skončení dvojdňového summitu premiér Papuy-Novej Guiney Peter O'Neill, ktorý potvrdil, že záverečné komuniké lídrov členských krajín APEC reprezentujúcich zhruba 60 % svetovej ekonomiky nebude. Na otázku, čo bolo pre dve najväčšie krajiny v rámci APEC hlavným dôvodom, O'Neill uviedol, že to bola Svetová obchodná organizácia (WTO) a jej reforma, čo však ani nie je v kompetencii APEC.Celý summit sa niesol v napätej atmosfére. Američania požadovali podľa AP v komuniké tvrdý postoj voči neférovým obchodným praktikám, z čoho USA obviňujú Peking. Čína zasa požadovala v komuniké opätovný nesúhlas s protekcionizmom a jednostrannými krokmi, ku ktorým sa, ako tvrdí, uchýlili Američania.Summit zároveň poukázal na rastúcu rivalitu medzi Čínou a západnými štátmi, najmä USA, o vplyv nad oblasťou Južného Pacifiku, o ktorú sa donedávna len málokto zaujímal. Peking však v poslednom období začal chudobné ostrovné štáty v oblasti získavať na svoju stranu štedrou finančnou pomocou a úvermi.Konflikt medzi Washingtonom a Pekingom potvrdzovali aj vyjadrenia predstaviteľov obidvoch krajín. Viceprezident USA Mike Pence ostro kritizoval Čínu za krádeže duševného vlastníctva, neférové obchodné praktiky a najnovšie aj lákanie chudobnejších krajín v Tichomorí do dlhovej pasce prostredníctvom úverov, ktoré im ponúka na rozvoj infraštruktúry.Čínsky prezident Si Ťin-pching zasa upozornil, že svet si bude musieť vybrať medzi spoluprácou a konfrontáciou, keďže sa stále viac rozmáha protekcionizmus a unilateralizmus. Zároveň dodal, že pravidlá svetových inštitúcií založených po druhej svetovej vojne, ako je aj WTO, by sa nemali upravovať v prospech sebeckej agendy.