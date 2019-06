Spor medzi lekárnickou komorou a VšZP kvôli zmluvám sa skončil

Ilustračné foto VsZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 30. júna (TASR) – Spor pre zmluvy medzi Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK) a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) sa skončil. Štátna zdravotná poisťovňa totiž akceptovala deväť pripomienok lekárnikov. Komora o tom informovala na svojom webe.uviedli zástupcovia SLeK.Komora pritom predtým návrh zmluvy, ktorý jej poslala VšZP, podpísať odmietala. Lekárnici tvrdili, že štátna zdravotná poisťovňa požaduje v rozpore so zákonom o liekoch pri nepodpísaných elektronických predpisoch ich papierovú formu, čím predlžuje splatnosť faktúr a komplikuje situáciu okolo elektronického zdravotníctva. VšZP argumentovala tým, že návrh zmluvy je nielen v súlade s legislatívou, ale lekárne chráni.Súčasťou návrhu novej zmluvy sa tak v porovnaní s pôvodne predloženou zmluvou stanú napríklad vypustenie povinnosti farmaceuta kontrolovať splnenie preskripčných a indikačných obmedzení a overovať zmluvný vzťah predpisujúceho lekára či vypustenie povinnosti farmaceuta skúmať, či lekársky predpis alebo poukaz, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas poisťovne, tento predchádzajúci súhlas aj skutočne má a ďalšie.K ďalším rokovaniam s VšZP by malo dôjsť v jesenných mesiacoch. Diskutovať by mali zástupcovia oboch strán najmä o technických detailoch vykazovania lekárenskej starostlivosti, o otázkách splatnosti faktúr a rozvojových podnetoch SLeK zameraných na zvyšovanie kvality a efektivity poskytovanej lekárenskej starostlivosti, ako aj eliminácie nekalých javov ako napríklad výdaj liekov v ambulanciách lekárov.