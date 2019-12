Spor medzi USA a Čínou neprinútil veľké firmy USA, aby prišli domov

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Brusel/Washington 9. decembra (TASR) - Ani obchodný spor medzi USA a Čínou nedokázal prinútiť veľké americké firmy, aby sa stiahli z ázijskej krajiny a vrátili sa späť do USA. Väčšina z nich našla spôsoby, ako zvládnuť vyššie náklady na clá v dôsledkom zdĺhavého sporu alebo sa im vyhnúť. Ukázal to prieskum európskej obchodnej skupiny.Konflikt prinútil veľké európske a americké spoločnosti, aby premiestnili výrobu viazanú na USA z Číny do blízkych rozvíjajúcich sa ekonomík v juhovýchodnej Ázii vrátane Indie, v snahe udržať pod kontrolou nízke náklady na prácu a výrobné zariadenia. Uviedla to v pondelok obchodná komora Európskej únie (EÚ) v Číne s odvolaním sa na výsledky prieskumu.To znamená, že tieto firmy sa presmerovanímtovaru vyhýbajú clám v USA na produkty z Číny.Väčšie firmy sa naučilis tovarom a miernym zvýšením nákladov za prekročenie hraníc sa snažia vyhnúť sadzbám. A menšie európske a americké firmy musia buď preniesť náklady na klientov alebo ich znášať, prípadne menia dodávateľov, uvádza sa v správe. Otázne tak podľa komory je, či došlo k splneniu zamýšľaného cieľa, ktorým bolo priviesť investorov, najmä väčšie spoločnosti, z čínskeho trhu späť do USA.Podľa obchodnej skupiny, ktorá zastupuje viac ako 1600 európskych firiem, napriek tomu, že niektoré z nich utekajú z Číny, približne rovnaký počet zvyšuje svoju prítomnosť v krajine a presúva dodávateľské reťazce za hranice Číny, aby sa vyhli clám.Približne 8 % zo 174 respondentov v prieskume, ktorý sa uskutočnil od 12. do 20. septembra uviedlo, že v dôsledku ciel presťahovali alebo presunuli príslušnú časť výroby z Číny, zatiaľ čo 6 % zvažuje alebo už zvýšilo investície v Číne, čo predstavuje výrazný nárast z 2 % pri rovnakom prieskume v januári.Výsledky prieskumu odhalili, že aj menšie európske firmy, ktoré nemôžu využívať globálne zásobovacie reťazce, aby sa vyhli clám, aspoň upravili a prispôsobili fungovanie svojich podnikov tak, aby znížili ich vplyv.Fakt, že európske spoločnosti v Číne v relatívne krátkom čase účinne negovali vplyv ciel, len podčiarkuje zbytočnosť ciel na globálnom trhu, skonštatoval Jörg Wuttke, prezident európskej obchodnej skupiny.