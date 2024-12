Spor o členstvo v ZMOS, primátor Hlohovca Baranovič nepodpísal uznesenie o odchode z organizácie – VIDEO

Vystúpenie zo ZMOS

Dvojité členstvo

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.12.2024 (SITA.sk) - Primátor Hlohovca Ivan Baranovič nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva o vystúpení mesta zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vstupe do Únie miest Slovenska . Podľa jeho vysvetlenia by bol takýto krok absolútne nevýhodný pre Hlohovec.Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci schválilo vystúpenie zo ZMOS a vstup do Únie miest Slovenska na svojom zasadnutí 12. decembra, Baranovič už pred hlasovaním poslancov hovoril o historickej chybe.„Aktuálne je ZMOS hlavnou organizáciou a hlavným partnerom pri rokovaniach s vládou SR o veciach týkajúcich sa samospráv. Už len tento argument je dôvodom, aby som nepodpísal toto uznesenie, pretože je zjavne nevýhodné pre Hlohovec,“ vysvetlil nepodpísanie uznesenia primátor Baranovič.Okrem toho ZMOS podľa neho aktuálne pripravuje dokument o reforme samospráv na Slovensku. Na tomto dokumente spolupracuje so združením krajských miest SK8 . ZMOS tiež podľa jeho vysvetlenia pravidelne posiela poslancom informácie na ich emaily.Mesto Hlohovec bolo v minulosti dlhé roky členom Únie miest Slovenska. O vystúpení z tejto organizácie rozhodol primátor Ivan Baranovič, poslanci mestského zastupiteľstva o tom nehlasovali. Stanovy Únie miest neumožňujú dvojité členstvo samospráv v Únii a zároveň v ZMOS.Podľa zákona o obecnom zriadení môže primátor pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva tým, že ho nepodpíše, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je podľa neho pre mesto nevýhodné.Ak bol výkon uznesenia pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do troch mesiacov potvrdiť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor už pozastaviť nemôže.