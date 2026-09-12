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 24hod.sk    Ekonomika

12. septembra 2026

Spor o nové príjmy EÚ. Fico odmieta zásah do tabakových daní


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Spotrebná daň z tabakových výrobkov Spotrebná daň z tabaku

Brusel chce z tabakových daní miliardy. Slovensko odmieta, aby si Európska únia nové zdroje pre svoj rozpočet zabezpečovala na úkor príjmov členských štátov. ...



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robert fico 676x538 12.9.2026 (SITA.sk) - Brusel chce z tabakových daní miliardy.


Slovensko odmieta, aby si Európska únia nové zdroje pre svoj rozpočet zabezpečovala na úkor príjmov členských štátov. Premiér Robert Fico ako jeden z príkladov uviedol návrh, podľa ktorého má časť výnosu zo spotrebných daní z tabaku smerovať do rozpočtu EÚ.

„Je to otázka príjmov z dane z tabaku. Krajiny to majú ako významný prínos do štátneho rozpočtu. Keby teraz niekto povedal, že dajte nám z toho polovičku do rozpočtu Európskej únie, tak zase znižujeme príjmy do štátnych rozpočtov,“ povedal Fico po rokovaní premiérov krajín V4 s írskym premiérom, ktorého krajina predsedá Rade EÚ. Fico zároveň uviedol, že ide o návrh, ktorý „nemá podporu“.

Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral takmer 982 miliónov eur. Ich význam rastie aj v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, v rámci ktorej vláda počíta s ďalším zvyšovaním príjmov z tejto oblasti.

Slovensko má nastavený viacročný daňový kalendár, podľa ktorého sa zdanenie tabakových a nikotínových výrobkov zvyšuje každý rok až do roku 2028. Od februára 2025 začal štát zdaňovať aj náplne do elektronických cigariet a nikotínové vrecúška, tento rok zvýšil sadzby pri tabakových výrobkoch. V roku 2027 sa opäť zvýši zdanenie nových nikotínových výrobkov a v roku 2028 tabakových výrobkov.

Podľa prepočtov Inštitútu finančnej politiky majú prijaté opatrenia v roku 2028 priniesť na spotrebných daniach dodatočných 247 miliónov eur. Po započítaní súvisiaceho výnosu DPH má ich celkový prínos pre verejné financie dosiahnuť takmer 300 miliónov eur.

Brusel chce z tabakových daní miliardy


Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu EÚ. Takzvaný TEDOR (Tobacco Excise Duty Own Resource) má podľa jej odhadov prinášať do európskeho rozpočtu v priemere približne 11 miliárd eur ročne.

Výška odvodu danej krajiny sa má stanoviť podľa množstva tabakových výrobkov uvedených na trh a má zodpovedať 15-percentnému podielu z minimálnych sadzieb.

Daňové zaťaženie tabakových a nikotínových výrobkov má v EÚ zároveň ďalej rásť. Komisia v rámci revízie pravidiel EÚ pre zdaňovanie tabakových výrobkov navrhuje zvýšiť minimálne sadzby spotrebných daní a rozšíriť spoločné pravidlá aj na nové kategórie výrobkov vrátane elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok.

Európsky dvor audítorov však tento týždeň upozornil na miliardy eur, o ktoré EÚ na tabaku naopak prichádza pre nelegálny obchod. Podľa údajov za rok 2023 išlo o viac ako 13 miliárd eur ročne. Audítori zároveň poukázali na nedostatky v systéme boja proti nelegálnemu obchodu a na rast nelegálnej výroby priamo na území EÚ. Rozsah nelegálnej výroby pritom nadobúda priemyselné rozmery.

Novšie údaje naznačujú, že problém je ešte výraznejší. Podľa KPMG prekročil vlani podiel nelegálnych cigariet na celkovej spotrebe v EÚ prvýkrát od roku 2014 hranicu desiatich percent. Straty na daňových príjmoch členských štátov firma odhaduje na 16,7 miliardy eur.

Nelegálny trh dosahuje vysoké podiely najmä v krajinách západnej Európy, kde sú ceny legálnych cigariet najvyššie. Otázka vývoja nelegálneho trhu je pritom relevantná aj pre Slovensko. Podiel nelegálnych cigariet na domácej spotrebe sa podľa KPMG zvýšil z 2,7 percenta v roku 2021 na 5,6 percenta v roku 2025.

Tabak je iba jedným z nových zdrojov


Spor o tabakové dane je súčasťou širšej diskusie o tom, z čoho bude EÚ financovať svoj rozpočet v rokoch 2028 až 2034. Komisia popri tabakovom zdroji navrhla aj ďalšie nové príjmy spojené napríklad s emisným obchodovaním, uhlíkovým clom, elektronickým odpadom či príspevkom veľkých spoločností.

Fico poukázal na to, že členské štáty budú do spoločného rozpočtu prispievať viac. „Ak hľadáme nové zdroje, lebo musíme nájsť nové zdroje, okrem toho, že budeme viacej platiť do rozpočtu Európskej únie...,“ povedal.

Zároveň odmietol, aby sa nové európske zdroje vytvárali na úkor príjmov členských štátov. „Tieto nové zdroje nebudú vznikať tak, že budeme sekať vlastné príjmy, ktoré máme do štátneho rozpočtu.“

Rokovania sa netýkajú iba toho, odkiaľ peniaze do európskeho rozpočtu prídu, ale aj toho, kam budú smerovať. Fico medzi hlavné priority zaradil kohéziu a spoločnú poľnohospodársku politiku.

Pre krajiny V4 tak bude pri hľadaní dohody dôležitá nielen výška ich príspevkov a podoba nových vlastných zdrojov EÚ, ale aj to, koľko prostriedkov zostane na politiky, ktoré považujú za prioritné.

Fico pripustil, že výsledná dohoda bude vyžadovať ústupky. „Budeme musieť robiť kompromisy. To bez kompromisov nepôjde. Nikto nebude absolútnym víťazom.“


Zdroj: SITA.sk - Spor o nové príjmy EÚ. Fico odmieta zásah do tabakových daní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Spotrebná daň z tabakových výrobkov Spotrebná daň z tabaku
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