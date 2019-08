Spor o odškodnenie kórejských robotníkov prerástol do obchodnej vojny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul/Tokio 5. augusta (TASR) - Nezhody medzi japonskou a juhokórejskou vládou o odškodnení kórejských robotníkov nútene nasadených počas japonskej okupácie Kórey prerástol do obchodnej vojny medzi Soulom a Tokiom.V Kórejskej republike sa čoraz viac ľudí zúčastňuje na bojkote japonského tovaru. Podľa údajov, ktoré v pondelok uverejnil denník Korea Herald, v Soule sa cez víkend zúčastnilo okolo 15.000 ľudí na proteste proti prístupu japonskej vlády k odškodneniu zotročených Kórejčanov. Juhokórejská vláda okrem toho vyčiarkla Japonsko zo zoznamu zvýhodnených obchodných partnerov. Informoval o tom nemecký portál FAZ.net.de.Po tomto rozhodnutí sa predaj modelov módnej siete Uniglo znížil o 40 %. Niektoré juhokórejské obchodné siete prestali predávať japonské výrobky za znížené ceny.Juhokórejská letecká spoločnosť Asiana Airlines oznámila, že pre pokles záujmu cestujúcich do Japonska od septembra zníži počet svojich letov zo Soulu do Fukuoky na Okinavu a do Ósaky. Spoločnosť Korean Air zruší spojenie medzi Pusanom a Sapporom.Japonská vláda vyčiarkla Soul z takzvaného Bieleho zoznamu krajín, ktoré mali výhodu s Japonskom v obchodnom podnikaní. Už predtým Tokio sprísnilo kontrolu vývozu na materiály na výrobu čipov.Spor o odškodnenie kórejských robotníkov využívaných Japoncami sa vzťahuje na roky 1910 až 1945. Najvyšší juhokórejský súd vlani rozhodol, že Nippon Steel a strojársky koncern Mitsubishi Heavy Industrie majú odškodniť Kórejčanov, ktorí pracovali pre obe firmy.